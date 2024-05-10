Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветеран В.Ф. Дергачёв встречает 79-ю годовщину Победы в возрасте 99 лет

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Беззубкину С.А.

В Тамбове из-за понижения уровня воды в реке Цне ввели режим повышенной готовности

Воины ВКС, участники специальной военной операции – в музейной комнате «Боевой Славы».

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду

Актуальные аспекты работы пресс-службы судов области обсудили на семинаре

В Тамбове оперативно завершился отопительный сезон

Экс-сотруднику технадзора области вынесен приговор по коррупционной статье

«Российский союз ветеранов Афганистана» стал лауреатом премии «Общественное признание – 2023»

Тамбов все больше лишается своей уникальной архитектурной привлекательности

Ветераны жалуются на недостаточное внимание к военно-патриотическому воспитанию со стороны МичГАУ

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

» » От укусов клещей пострадали почти 400 человек

От укусов клещей пострадали почти 400 человек

Вчера, 09:23
Комментариев: 0
Версия для печати
От укусов клещей пострадали почти 400 человек По данным мониторинга регионального управления Роспотребнадзора на 10 мая, в медицинские организации обратилось 396 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 93 ребенка, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение, сообщили в ведомстве.

В апреле текущего года акарицидные мероприятия проведены в местах массового пребывания населения на площади 139,5 гектаров.

В этом году было доставлено и исследовано 328 экземпляров клещей. Из них 280 были сняты с людей, а 48 экземпляров были добыты из природных биотопов. Положительный результат был получен в 71 случае (21%), причем на клещевой боррелиоз в 46 случаях (65%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека в 23 случаях (32%), и на моноритарный эрлихиоз человека в 2 случаях (3%). Сообщается, что пострадавшие были укушены на территории частных подворий.

Фото: piqsels.com/ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области уже есть зараженные клещевым боррелиозом

Почти 400 человек обратились за помощью после укусов клещей

В Тамбовской области от укусов клещей пострадали 3358 человек

В этом году от укусов клещей пострадали почти 1700 тамбовчан

Клещи продолжают атаковать тамбовчан

24 пострадавших от укусов клещей зарегистрировано за неделю в Тамбовской об ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

От укусов клещей пострадали почти 400 человек

Вчера, 09:23
0
По данным мониторинга регионального управления Роспотребнадзора на 10 мая, в медицинские организации обратилось 396 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 93 ребенка, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Пострадавшим организована экстренная профилактика и

В Тамбове перенесли сроки отключений горячей воды

Вчера, 09:14
0
В Тамбове перенесли сроки проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей из-за похолодания, так как эти работы связаны с отключением горячей воды. Ситуация становится более острой из-за прохладной погоды в домах тамбовчан, и отключение горячей воды может ухудшить ситуацию.

Следственный комитет проведет проверку благоустройства сквера в пос. Строитель

Вчера, 09:11
0
Сквер «Молодёжный» в поселке Строитель г. Тамбова оказался под пристальным вниманием не только региональных СМИ, но и председателя Следственного комитета РФ, Александра Бастрыкина, который взял проверку по этому делу под свой контроль.

В Тамбове продолжают падать деревья

Вчера, 08:44
0
В Тамбове продолжают падать деревья из-за сильного ветра, что создает опасность для имущества граждан и их жизни, и здоровья. Один из таких случаев произошел недавно возле дома № 76 на улице Московской, где массивный фрагмент дерева упал на тротуар, задев припаркованные рядом автомобили и кабели.

В Тамбовской области снова прогнозируется сильный ветер

10 мая 2024
0
Согласно данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, почти каждый день на протяжении текущей недели территория Тамбовской области подвергается сильным порывам ветра. Этот тренд сохранится и сегодня, 10 мая. Ожидается, что порывы ветра

В 2025 году планируют благоустроить Ласковский карьер

10 мая 2024
0
В Тамбове завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Горожанам предстояло выбрать, какая территория будет преобразована к 2025 году.

В Строителе при благоустройстве нового парка выявлено ряд недочетов

9 мая 2024
0
При благоустройстве нового парка в поселке Строитель на сумму 26 миллионов рублей были обнаружены ряд недостатков. Среди них - некачественно уложенная плитка, асфальт с волнами, недостающие объекты и значительное срыв сроков выполнения работ, почти на полгода.

ЗАГС Знаменского округа оформлял фиктивное отцовство

9 мая 2024
0
Прокуратурой Знаменского района Тамбовской области было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного отделения ЗАГСа по статье "халатность". Инцидент связан с тем, что пять гражданок России, имеющих детей, подтвердили отцовство иностранных граждан, с которыми они не были знакомы,

Ветеран В.Ф. Дергачёв встречает 79-ю годовщину Победы в возрасте 99 лет

9 мая 2024
0
Сегодня, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем ветеранов, чьи деяния и жизненный путь наполнены героизмом и преданностью Родине. В Тамбове живут ветераны, прошедшие через тяготы войны, и среди них Василий Фёдорович Дергачёв, который встречает 79-ю годовщину

В Тамбовской области начала разрушаться вновь отремонтированная дорога

8 мая 2024
0
В Тамбовской области вновь были потрачены бюджетные средства на ремонт дороги, результат которого не соответствует ожиданиям. На этот раз вопрос касается дороги до Пичаево.

В Тамбове по нацпроекту отремонтировали дорогу на ул. Чичканова

8 мая 2024
0
Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тамбове ведется ремонт дорог. В частности, в 2023 году была приведена в нормативное состояние автодорога на Воздвиженское кладбище. Это участок дороги по улице Чичканова, начиная от дома № 1А и заканчивая улицей

Имущественный комплекс МУП «Тамбовтеплосервис» могут отдать в концессию

8 мая 2024
0
Прошло заседание комиссии по деятельности муниципальных унитарных предприятий при администрации города Тамбова. На этом собрании члены комиссии, включая депутатов гордумы, обсудили финансово-хозяйственную деятельность тамбовских предприятий за 2023 год и наметили планы на оставшуюся часть текущего

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Беззубкину С.А.

7 мая 2024
0
Накануне у здания МБОУ СОШ № 1 состоялось торжественное мероприятие - открытие мемориальной доски майору, кавалеру ордена Мужества Беззубкину Станиславу Алексеевичу.

Жители проезда Звёздный в Тамбове жалуются на машину, которая выгружает мусор

7 мая 2024
0
Жители проезда Звёздный в Тамбове обратились в «Тамбовскую сетевую компанию», которая занимается обработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), с жалобой на регулярные посещения автомобиля «Лада Ларгус» с прицепом. Водитель этого автомобиля выгружает мусор неподалеку от контейнерной площадки возле

Предприниматель из Мичуринска осужден за хищение муниципального имущества

7 мая 2024
0
Мичуринский городской суд Тамбовской области признал виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями 64-летнего генерального директора ООО "Комплексные коммунальные системы" Олега Утешева. Суд вынес решение о назначении ему четырех лет лишения свободы в

В Тамбовской области выявили уклоняющихся от воинского учёта мигрантов

6 мая 2024
0
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону осуществили оперативный рейд, который позволил выявить мигрантов, избегающих постановки на воинский учет.

Матери 11 детей присвоено почётное звание «Мать-героиня»

6 мая 2024
0
За выдающиеся заслуги в поддержке института семьи и воспитании детей Тамбовчанка Татьяна Нагаева была удостоена почётного звания "Мать-героиня". Соответствующий указ №300 "О награждении государственными наградами РФ" был подписан недавно Президентом России Владимиром Путиным. Глава региона Максим

Арестован подозреваемый в подготовке терактов в судах

6 мая 2024
0
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Тамбове гражданина России, подозреваемого в подготовке терактов по указанию украинских спецслужб. В результате обыска у мужчины были обнаружены самодельные взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о подготовке к теракту,

Православные отмечают Светлое Воскресение Христово

5 мая 2024
0
Сегодня, 5 мая, православные христиане отмечают святое событие — Пасху, которая также известна как Воскресение Христово, самый важный праздник в христианстве. Пасха связана с последней неделей жизни Иисуса Христа, известной как Страстная неделя, включающей предательство Иуды, суд, распятие и смерть

Жители Инжавинского округа обратились в СК насчет неудовлетворительного состояния медучреждения

5 мая 2024
0
Жители села Красивки Инжавинского муниципального округа Тамбовской области обратились с жалобой в Информационный центр Следственного комитета Российской Федерации по поводу аварийного состояния местного медучреждения.

В Тамбовской области мужчина осуждён за изготовление арбалета

5 мая 2024
0
Местный житель Мордовского района был признан виновным в незаконном производстве оружия согласно части 4 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда он был осужден к году исправительных работ с удержанием 10% своей заработной платы в пользу государства, условно, а также ему
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги