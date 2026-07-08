Дорогу на улице Чехова в Тамбове пообещали отремонтировать в 2027 году

«Включим в план на 2027 год ремонт дороги по улице Чехова в Тамбове, которая ведёт к школе и детскому саду. Ремонт здесь не проводился порядка 40 лет», — сообщил Евгений Первышов.

Дорогу на улице Чехова в Тамбове, которую, по словам жителей, не ремонтировали около 40 лет, планируют включить в ремонтную программу на 2027 год. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов после ежемесячного приёма граждан в штабе общественной поддержки «Единой России».Речь идёт об участке, который ведёт к школе и детскому саду. Жители обратили внимание, что дорога давно находится в неудовлетворительном состоянии, хотя по ней ежедневно ходят дети и родители.До полноценного ремонта на улице обещают провести временные работы. По словам губернатора, глава администрации Тамбова Максим Косенков доложил, что в этом году на Чехова сделают ямочный ремонт и покосят растительность вдоль дороги.На приёме также обсуждали другие обращения жителей. В частности, дому на улице Рязанской помогут с детской площадкой через программу инициативного бюджетирования. Для регионального отделения Российского Красного Креста в Тамбове нашли возможное помещение в муниципальной собственности. Кроме того, в доме на территории Тамбов-4 в этом году должны отремонтировать крышу по программе капремонта.