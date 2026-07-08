«Завком-инжиниринг» возглавил рейтинг ответственного бизнеса в Тамбовской области

«Завком-инжиниринг» — член Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, и для нас это предмет профессиональной гордости. Когда компании Союза занимают первые места в национальных рейтингах и получают высокую оценку деловой репутации, это говорит не только об их собственном уровне, но и о качестве всей промышленной среды региона. ЭКГ-рейтинг постепенно становится важным репутационным стандартом для бизнеса», — отметил Максим Жалнин.

ООО «Завком-инжиниринг» заняло первое место среди предприятий Тамбовской области в обновлённом Национальном ЭКГ-рейтинге за июль 2026 года. Компания набрала 113 баллов из 170 возможных и подтвердила высший уровень деловой репутации — «Лидер» категории ААА.ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трём направлениям: экология, работа с персоналом и взаимодействие с государством. Учитываются экологические практики, условия труда, финансовая устойчивость, налоговая прозрачность, участие в социальных проектах и качество корпоративного управления.«Завком-инжиниринг» занимается проектированием промышленных производств, поставкой оборудования и реализацией EPC-контрактов. В компании отмечают, что высокая позиция в рейтинге подтверждает выбранный подход: строительство промышленных объектов должно опираться на безопасность, прозрачное управление, ресурсосбережение и ответственное отношение к территории присутствия.Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин назвал результат компании важным для всей региональной промышленной среды.