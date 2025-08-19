|
Учредителей «Завком-Инжиниринг» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 42 млн рублей
Сегодня, 13:51
Следственное управление УФСБ России по Тамбовской области выявило новый эпизод в расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств: учредители ООО «Завком-Инжиниринг» могут быть причастны к незаконному выводу валюты за границу.
По версии следствия, владельцы компании организовали схему, при которой в банк, выполняющий функции валютного контроля, направлялись заведомо подложные документы для перевода средств на счета иностранных компаний. Общая сумма таких транзакций превысила 42 млн рублей.
Учредителем «Завком-Инжиниринг» выступает ООО «Виват», принадлежащее четырём членам семьи заслуженного изобретателя РФ, бывшего директора завода «Комсомолец» Николая Артёмова — Владимиру и Сергею Артёмовым, Александре Ткачёвой и Елене Ломакиной.
По факту выявленных нарушений возбуждено отдельное уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые группой лиц по предварительному сговору).
Напомним, ранее Ленинский районный суд Тамбова заключил под стражу генерального директора «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина, директора по ВЭД АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва, а также одного из учредителей «Вивата» Владимира Артёмова.
