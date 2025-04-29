Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества с поддельным судебным решением Комментариев: 0



По данным следствия, руководство строительной компании ООО «СК Вертикаль» пыталось взыскать 3,97 млн рублей с бывшего генерального директора фирмы, оформив фиктивное решение третейского суда и исполнительный лист. Основанием якобы стал договор субподряда, заключённый во время руководства экс-директора. В 2022 году ему была направлена претензия с требованием вернуть сумму, однако добровольно он денег не вернул.



В 2023 году в дело вступили поддельные документы, призванные создать видимость законного судебного решения. Однако районный суд Саратова, куда поступили эти материалы, усомнился в их подлинности и установил: никакого соглашения о погашении долга между сторонами не существовало. Таким образом, преступный умысел не был доведён до конца.



Центральной фигурой дела стал Иван Карцев, директор «СК Вертикаль», известный также как совладелец управляющей компании «Эверест» и франчайзи крупной службы доставки еды. Примечательно, что он уже находится под следствием по другому делу — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов.



Действия фигурантов квалифицированы как покушение на мошенничество (ст. 30, ч. 3; ст. 159, ч. 4 УК РФ). Ведутся следственные действия, следователи устанавливают всех причастных к изготовлению и попытке использования фальсифицированных документов. В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту попытки мошенничества на сумму почти 4 миллиона рублей с использованием поддельного судебного решения. Расследование ведёт следственное управление УМВД по городу.По данным следствия, руководство строительной компании ООО «СК Вертикаль» пыталось взыскать 3,97 млн рублей с бывшего генерального директора фирмы, оформив фиктивное решение третейского суда и исполнительный лист. Основанием якобы стал договор субподряда, заключённый во время руководства экс-директора. В 2022 году ему была направлена претензия с требованием вернуть сумму, однако добровольно он денег не вернул.В 2023 году в дело вступили поддельные документы, призванные создать видимость законного судебного решения. Однако районный суд Саратова, куда поступили эти материалы, усомнился в их подлинности и установил: никакого соглашения о погашении долга между сторонами не существовало. Таким образом, преступный умысел не был доведён до конца.Центральной фигурой дела стал Иван Карцев, директор «СК Вертикаль», известный также как совладелец управляющей компании «Эверест» и франчайзи крупной службы доставки еды. Примечательно, что он уже находится под следствием по другому делу — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании преступных доходов.Действия фигурантов квалифицированы как покушение на мошенничество (ст. 30, ч. 3; ст. 159, ч. 4 УК РФ). Ведутся следственные действия, следователи устанавливают всех причастных к изготовлению и попытке использования фальсифицированных документов.



