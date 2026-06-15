Тамбовский облсуд отправил в колонию фигуранта дела о хищении более 31 млн рублей при поставке оборудования Комментариев: 0



Речь идёт о Владимире Артёмове, который, как



Ранее, в марте 2026 года, Ленинский районный суд Тамбова признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям: мошенничество в особо крупном размере, незаконные валютные операции и незаконное хранение огнестрельного оружия. Тогда ему назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также штраф в размере 1,4 млн рублей.



Однако прокуратура не согласилась с таким наказанием и обжаловала приговор.



Тамбовский областной суд поддержал доводы государственного обвинения и заменил условное наказание на 2 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Штраф в размере 1,4 млн рублей оставлен без изменений.



По версии следствия, в 2024 году Владимир Артёмов и его сообщники в рамках исполнения договора на поставку оборудования для образовательного учреждения, финансируемого за счёт государственных средств, подготовили фиктивные документы с использованием подконтрольных зарубежных компаний и искусственно завысили стоимость затрат.



Ущерб бюджету превысил 31 млн рублей, а общий объём незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных организаций составил более 42 млн рублей.



Преступную схему выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.



В настоящее время расследование в отношении ещё одного фигуранта продолжается. Речь идёт о генеральном директоре ООО «Завком-Инжиниринг» Александре Мачихине. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.



Решение Тамбовского областного суда уже вступило в законную силу. Тамбовский областной суд ужесточил наказание одному из фигурантов дела о хищении бюджетных средств при поставке оборудования для образовательного учреждения. Вместо условного срока осуждённый получил реальное лишение свободы.Речь идёт о Владимире Артёмове, который, как сообщает деловое издание «Вердикт», является одним из собственников ООО «Виват» (37,05% доли). Эта компания выступает единственным учредителем тамбовского ООО «Завком-Инжиниринг».Ранее, в марте 2026 года, Ленинский районный суд Тамбова признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям: мошенничество в особо крупном размере, незаконные валютные операции и незаконное хранение огнестрельного оружия. Тогда ему назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также штраф в размере 1,4 млн рублей.Однако прокуратура не согласилась с таким наказанием и обжаловала приговор.Тамбовский областной суд поддержал доводы государственного обвинения и заменил условное наказание на 2 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Штраф в размере 1,4 млн рублей оставлен без изменений.По версии следствия, в 2024 году Владимир Артёмов и его сообщники в рамках исполнения договора на поставку оборудования для образовательного учреждения, финансируемого за счёт государственных средств, подготовили фиктивные документы с использованием подконтрольных зарубежных компаний и искусственно завысили стоимость затрат.Ущерб бюджету превысил 31 млн рублей, а общий объём незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных организаций составил более 42 млн рублей.Преступную схему выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.В настоящее время расследование в отношении ещё одного фигуранта продолжается. Речь идёт о генеральном директоре ООО «Завком-Инжиниринг» Александре Мачихине. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Решение Тамбовского областного суда уже вступило в законную силу.



