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Два руководителя крупных предприятий Тамбова арестованы по делу о мошенничестве на 14,7 миллиона рублей

Сегодня, 12:48
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Два руководителя крупных предприятий Тамбова арестованы по делу о мошенничестве на 14,7 миллиона рублейЛенинский районный суд города Тамбова заключил под стражу двух руководителей промышленной сферы — генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва. Оба обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2024 по март 2025 года в рамках исполнения государственного контракта с Тамбовским государственным техническим университетом стоимостью 224,5 млн рублей, подозреваемые намеренно завысили цену поставленного оборудования. Предполагаемый ущерб бюджету составил порядка 14,7 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено 4 апреля текущего года. Уже 8 апреля сотрудники УФСБ провели масштабные обыски на территории завода «Комсомолец», а также в жилых помещениях обвиняемых, изъяв документы и иные доказательства.

В ходе судебного заседания представители следствия заявили о высоких рисках того, что фигуранты могут скрыться от следствия. В подтверждение этому были приведены факты обнаружения у подозреваемых значительных сумм наличных в иностранной валюте, заграничных паспортов и наличия устойчивых связей за пределами России. Защита Максима Ткачёва предлагала внести залог в размере 15 миллионов рублей, однако суд посчитал эту меру недостаточной.

Суд принял сторону обвинения и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня. Прокурор поддержал ходатайство следователя, подчеркнув общественную значимость дела, связанного с нецелевым расходованием бюджетных средств. Оба обвиняемых вину не признают. Расследование продолжается.

Фото: Алена Дуранчева ПроТамбов
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