В Тамбове предпринимателя осудили за мошенничество при выполнении госконтракта
Вчера, 20:08
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор местному предпринимателю, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях.
Как сообщили в прокуратуре региона, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 1,4 млн рублей.
По версии следствия, в 2024 году предприниматель вместе с сообщниками участвовал в исполнении контракта на поставку оборудования для образовательного учреждения. При этом стоимость работ была искусственно завышена с использованием фиктивных документов и подконтрольных зарубежных компаний.
Также в банк были предоставлены недостоверные сведения, что позволило перевести за границу более 42 млн рублей.
В результате бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 31 млн рублей. На данный момент он полностью возмещен.
Нарушения выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
В прокуратуре уточнили, что расследование продолжается: в суд направлены дела в отношении других участников схемы. Им вменяются аналогичные преступления.
Ранее сообщалось, что речь идет о контракте на поставку оборудования для одного из тамбовских вузов.
