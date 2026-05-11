|
|
В Тамбове директора управляющей компании заподозрили в мошенничестве
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Основа» Дмитрия Ефимова. Об этом сообщает «ПроТамбов» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Поводом для разбирательства стали жалобы жителей дома №13 по улице Бориса Васильева. Люди неоднократно сообщали о проблемах с коммунальными услугами и росте платы за обслуживание.
По информации источника, уголовное дело возбуждено по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве в особо крупном размере.
Сейчас следователи изучают документацию управляющей компании, проверяют начисления и опрашивают жильцов дома. Также проводится проверка в отношении сотрудника жилищно-коммунальной службы Минобороны России.
Компания «Основа» была зарегистрирована в Тамбове в 2023 году и занималась управлением многоквартирными домами.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбове на улице Фабричной вновь появились провалы дорожного полотна. Сейчас два опасных участка временно огорожены сигнальными лентами и дорожными конусами. Как сообщили в «РКС-Тамбов» корреспонденту «ПроТамбова», на месте уже смонтирован колодец для перекачивающей станции. В дальнейшем
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Тамбова Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ России. По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и готовил подрыв
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Основа» Дмитрия Ефимова. Об этом сообщает «ПроТамбов» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Поводом для разбирательства стали жалобы жителей дома №13 по улице Бориса Васильева. Люди неоднократно сообщали о
15 мая в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина состоится ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году мероприятие пройдёт в юбилейный для организации год — Союзу исполняется 30 лет. В собрании планируют принять участие представители региональной
Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна
Бывший генеральный директор строительной компании «Рони» Роман Шамоян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса на улице Коммунальной в Тамбове. Суд установил, что из более чем 200 млн рублей, привлечённых у дольщиков, было похищено свыше 85 млн
В Мичуринске в День Победы ветераны боевых действий, представители власти, силовых структур и жители города приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площадь Славы пришли сотни жителей Мичуринска и Мичуринского округа. В церемонии
В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с учениками школы № 9 и провели для них урок мужества в музейной комнате «Боевой Славы». Мероприятие организовало местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций при информационной поддержке регионального
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Как сообщает деловое издание «Вердикт», сумма задолженности предприятия превышает 15 млн
Арбитражный суд Воронежской области отказал администрации Мичуринска в попытке отменить предписание Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, выданное после проверки городских очистных сооружений. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Проверка проходила по
Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова в этом году пройдёт в Тамбовской области 12 и 13 июня. Организаторы посвятили программу Году единства народов России. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по традиции фестиваль откроется выступлениями оркестров в
Новым владельцем прав требования к должникам обанкротившегося ООО «ЖилТехСервис» стал предприниматель из Санкт-Петербурга Заур Тагирбеков. Итоги торгов опубликованы в рамках конкурсного производства. За лот с общей задолженностью более 50 млн рублей победитель аукциона предложил 3,1 млн рублей. В
В Мичуринске появились первые укрытия на случай ракетной опасности. О размещении защитных конструкций сообщил глава города Максим Харников. Бетонные укрытия установлены на Липецком шоссе и улице Лермонтова. По словам мэра, объекты предназначены для экстренного укрытия населения при возникновении
Бывший депутат Тамбовской областной Думы Игорь Телегин назначен временно исполняющим полномочия главы Моршанска. Постановление об этом подписал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», действующий врио главы города Антон Овчинников покинет должность с
Около 25 протоколов за незаконный выброс крупногабаритного мусора составили в Тамбове с начала года. Нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения, установленные возле контейнерных площадок, сообщили городские власти. Речь идёт о случаях, когда жители и организации оставляли возле контейнеров
В Тамбовской области в суд направили уголовное дело бывшего руководителя Кирсановского лесхоза. Его обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2025 года мужчина организовал вырубку 99 сосен без необходимых
В Тамбовскую областную Думу внесли пакет изменений в региональные законы о выборах и референдумах. Поправки затрагивают правила агитации, публикацию финансовых отчётов кандидатов и цифровизацию избирательных процедур. Одним из главных нововведений может стать запрет на использование дипфейков в
Ленинский районный суд Тамбова не стал рассматривать уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Материалы направили в другой суд, однако куда именно — пока официально не сообщается. Максима Егорова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в
Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края. Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания
В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе. На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники
Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне. Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами