Жителя Тамбова осудили на 22 года за подготовку терактов против судов
Сегодня, 16:04
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Тамбова Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ России.
По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и готовил подрыв Тамбовского областного суда и Арбитражного суда Тамбовской области с использованием самодельных взрывных устройств.
Сотрудники ФСБ задержали его до совершения преступления. При обыске у мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства и телефон с перепиской.
Суд признал Милосердова виновным сразу по нескольким статьям, включая государственную измену, подготовку теракта и незаконный оборот взрывчатки. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.
В ФСБ подчеркнули, что продолжают фиксировать попытки украинских спецслужб вербовать россиян через социальные сети и мессенджеры для совершения диверсий и терактов.
