Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

» » » Жителя Тамбова осудили на 22 года за подготовку терактов против судов

Жителя Тамбова осудили на 22 года за подготовку терактов против судов

Сегодня, 16:04
Комментариев: 0
Версия для печати
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Тамбова Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и готовил подрыв Тамбовского областного суда и Арбитражного суда Тамбовской области с использованием самодельных взрывных устройств.

Сотрудники ФСБ задержали его до совершения преступления. При обыске у мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства и телефон с перепиской.

Суд признал Милосердова виновным сразу по нескольким статьям, включая государственную измену, подготовку теракта и незаконный оборот взрывчатки. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.

В ФСБ подчеркнули, что продолжают фиксировать попытки украинских спецслужб вербовать россиян через социальные сети и мессенджеры для совершения диверсий и терактов.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Арестован подозреваемый в подготовке терактов в судах

Жителя Моршанска приговорили к 18 годам колонии за госизмену и финансирован ...

В Тамбове вынесли приговор наркокурьерам из Узбекистана

В Тамбовской области задержан мужчина по подозрению в сотрудничестве с укра ...

Тамбовского рейдера суд приговорил к 14 годам

Саратовский педофил получил 9 лет лишения свободы



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

На улице Фабричной в Тамбове вновь провалилась дорога

Сегодня, 19:46
0
В Тамбове на улице Фабричной вновь появились провалы дорожного полотна. Сейчас два опасных участка временно огорожены сигнальными лентами и дорожными конусами. Как сообщили в «РКС-Тамбов» корреспонденту «ПроТамбова», на месте уже смонтирован колодец для перекачивающей станции. В дальнейшем

Жителя Тамбова осудили на 22 года за подготовку терактов против судов

Сегодня, 16:04
0
2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Тамбова Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ России. По данным следствия, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и готовил подрыв

В Тамбове директора управляющей компании заподозрили в мошенничестве

Сегодня, 14:02
0
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании «Основа» Дмитрия Ефимова. Об этом сообщает «ПроТамбов» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Поводом для разбирательства стали жалобы жителей дома №13 по улице Бориса Васильева. Люди неоднократно сообщали о

В Тамбове пройдёт ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей

Сегодня, 11:40
0
15 мая в Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина состоится ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году мероприятие пройдёт в юбилейный для организации год — Союзу исполняется 30 лет. В собрании планируют принять участие представители региональной

Тамбовская область завершает передачу лагеря «Юность» в собственность города

Вчера, 16:04
0
Власти Тамбовской области завершают юридическое оформление передачи детского лагеря «Юность» в собственность Тамбова. Ранее соответствующее решение приняла госкорпорация «Ростех». Об этом на еженедельной планёрке в региональном правительстве сообщила министр образования и науки области Татьяна

В Тамбове экс-главу стройкомпании «Рони» признали виновным в хищении 85 млн рублей дольщиков

Вчера, 15:03
0
Бывший генеральный директор строительной компании «Рони» Роман Шамоян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса на улице Коммунальной в Тамбове. Суд установил, что из более чем 200 млн рублей, привлечённых у дольщиков, было похищено свыше 85 млн

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

Вчера, 12:42
0
В Мичуринске в День Победы ветераны боевых действий, представители власти, силовых структур и жители города приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площадь Славы пришли сотни жителей Мичуринска и Мичуринского округа. В церемонии

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

Вчера, 12:38
0
В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с учениками школы № 9 и провели для них урок мужества в музейной комнате «Боевой Славы». Мероприятие организовало местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций при информационной поддержке регионального

Тамбовский арбитраж принял заявление о банкротстве швейной фабрики «Феникс»

11 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Как сообщает деловое издание «Вердикт», сумма задолженности предприятия превышает 15 млн

Суд отказал администрации Мичуринска в споре с Росприроднадзором из-за очистных сооружений

11 мая 2026
0
Арбитражный суд Воронежской области отказал администрации Мичуринска в попытке отменить предписание Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора, выданное после проверки городских очистных сооружений. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Проверка проходила по

В Тамбовской области объявили даты фестиваля духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова

10 мая 2026
0
Международный фестиваль духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова в этом году пройдёт в Тамбовской области 12 и 13 июня. Организаторы посвятили программу Году единства народов России. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по традиции фестиваль откроется выступлениями оркестров в

Петербургский бизнесмен выкупил долги тамбовской управляющей компании с большим дисконтом

10 мая 2026
0
Новым владельцем прав требования к должникам обанкротившегося ООО «ЖилТехСервис» стал предприниматель из Санкт-Петербурга Заур Тагирбеков. Итоги торгов опубликованы в рамках конкурсного производства. За лот с общей задолженностью более 50 млн рублей победитель аукциона предложил 3,1 млн рублей. В

Власти Мичуринска установили бетонные укрытия для жителей

9 мая 2026
0
В Мичуринске появились первые укрытия на случай ракетной опасности. О размещении защитных конструкций сообщил глава города Максим Харников. Бетонные укрытия установлены на Липецком шоссе и улице Лермонтова. По словам мэра, объекты предназначены для экстренного укрытия населения при возникновении

Игорь Телегин возглавит Моршанск в статусе врио

9 мая 2026
0
Бывший депутат Тамбовской областной Думы Игорь Телегин назначен временно исполняющим полномочия главы Моршанска. Постановление об этом подписал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», действующий врио главы города Антон Овчинников покинет должность с

Камеры в Тамбове помогли выявить десятки нарушителей, выбрасывавших мусор у контейнеров

8 мая 2026
0
Около 25 протоколов за незаконный выброс крупногабаритного мусора составили в Тамбове с начала года. Нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения, установленные возле контейнерных площадок, сообщили городские власти. Речь идёт о случаях, когда жители и организации оставляли возле контейнеров

В Тамбовской области экс-руководителя лесхоза будут судить за вырубку почти 100 сосен

8 мая 2026
0
В Тамбовской области в суд направили уголовное дело бывшего руководителя Кирсановского лесхоза. Его обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2025 года мужчина организовал вырубку 99 сосен без необходимых

В Тамбовской области хотят запретить дипфейки на выборах и перевести часть процедур в электронный формат

8 мая 2026
0
В Тамбовскую областную Думу внесли пакет изменений в региональные законы о выборах и референдумах. Поправки затрагивают правила агитации, публикацию финансовых отчётов кандидатов и цифровизацию избирательных процедур. Одним из главных нововведений может стать запрет на использование дипфейков в

Уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова передали из Тамбова в другой суд

8 мая 2026
0
Ленинский районный суд Тамбова не стал рассматривать уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Материалы направили в другой суд, однако куда именно — пока официально не сообщается. Максима Егорова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в

Новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен Иван Кокухин

7 мая 2026
0
Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края. Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

7 мая 2026
0
В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе. На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники

Суд отложил рассмотрение иска к «РКС-Тамбов» на 409 млн рублей по делу о загрязнении Цны

7 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне. Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги