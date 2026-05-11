На улице Фабричной в Тамбове вновь провалилась дорога

— Ремонт будет проводиться комбинированным способом: открытым методом и с помощью горизонтально-направленного бурения (ГНБ), что позволит частично избежать вскрытия дорожного полотна, — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

— Ситуация у вас постоянно меняется. Говорили, что ещё до праздников вышли работать. Такие сроки — это долго. Подрядчики уже готовы были выйти, так когда же это произойдёт, — обратился глава администрации к руководителю «РКС-Тамбов».

В Тамбове на улице Фабричной вновь появились провалы дорожного полотна. Сейчас два опасных участка временно огорожены сигнальными лентами и дорожными конусами.Как сообщили в «РКС-Тамбов» корреспонденту «ПроТамбова», на месте уже смонтирован колодец для перекачивающей станции. В дальнейшем специалисты планируют заменить около 130 метров трубопровода.Проблему обсуждали и на еженедельном совещании у главы администрации Тамбова Максима Косенкова. Руководитель «РКС-Тамбов» Сергей Истомин доложил о ходе аварийных работ, однако сроки их выполнения вызвали недовольство городских властей.По словам Истомина, основные сложности возникли именно на улице Фабричной, где проходят сразу два канализационных коллектора. Сейчас там организована временная перекачка стоков для устранения аварийной ситуации.Максим Косенков раскритиковал затянувшиеся сроки ремонта и напомнил, что о начале работ говорилось ещё до майских праздников.Сергей Истомин объяснил задержки большим количеством аварий и порывов на сетях. Дополнительные сложности, по его словам, создаёт наличие на участке сразу двух действующих коллекторов, а также обнаруженного рядом «бросового» третьего трубопровода, происхождение которого сейчас выясняется.Как сообщил руководитель компании, на улице Октябрьской и в Тракторном переулке завершить работы планируют до 10 июня.Улица Фабричная уже не впервые становится местом подобных происшествий. В 2022 году здесь также произошёл провал дороги из-за повреждения канализационного коллектора. Тогда под движущимся автомобилем Nissan Almera Classic внезапно обрушился асфальт, однако машина не успела полностью уйти в образовавшуюся яму.