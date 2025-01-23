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Ограничение движения на улице Астраханской из-за ремонта канализационного коллектора
С 24 января по 7 февраля в Тамбове будет ограничено движение транспорта под путепроводом в районе дома №159 по улице Астраханской. Причина — аварийно-восстановительные работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов» на изношенном канализационном коллекторе.
Планируется замена 28 метров трубопровода, а в целом на улице Астраханской обновят более 170 метров коллектора. Дополнительно ремонт коснётся участков у домов №1/4 (80 метров) и №1/2 (65 метров). На последнем участке применят метод горизонтально-направленного бурения, что позволит избежать повреждения дорожного покрытия. Вместо старых железобетонных труб установят полиэтиленовые, обладающие высокой долговечностью.
Ограничение движения рассчитано на две недели, однако предыдущий опыт работ «РКС-Тамбов» в других районах города вызывает опасения, что сроки могут быть продлены. Это подчёркивает необходимость усиленного контроля за выполнением обязательств подрядчиком. Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты.
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