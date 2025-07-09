Сроки ремонта канализационного коллектора в центре Тамбова вновь сдвинулись 0 Аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в районе пересечения улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове продолжаются, несмотря на ранее озвученные планы закончить их к 8 июля. По информации от компании «РКС-Тамбов», новая предполагаемая дата завершения — понедельник, 14 июля.

На улице Гастелло в Тамбове произошёл пожар в надворных постройках 0 Вечером 10 июля на улице Гастелло в Тамбове вспыхнул пожар, охвативший надворные постройки. К месту происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание.

Экс-директора тамбовской дорожной компании будут судить за хищение асфальта на 2,5 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области направила в суд дело против бывшего генерального директора ООО «СМУ», которого обвиняют в хищении асфальтового гранулята на сумму более 2,5 миллиона рублей. Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в Октябрьский районный суд Тамбова.

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище 0 Сегодня наши журналисты стали свидетелями редкого зрелища, которое развернулось у здания избирательной комиссии Тамбова. Партия "Новые люди" подавала документы кандидатов в городскую думу под живую музыку баяна, с песнями, танцами и воздушными шарами. Около 20 человек в ярких футболках партийных

Производственную площадку «Первомайскхиммаша» в Тамбовской области выставили на торги за 273 млн рублей 0 В Тамбовской области на открытые торги выставлен имущественный комплекс предприятия «Первомайскхиммаш», расположенный в рабочем посёлке Первомайский. Начальная цена объекта составляет 273 миллиона рублей. Приём заявок продлится с 8 июля по 13 августа, а сам аукцион состоится 15 августа. Для участия

В Жердевке торжественно открылся новый офис Россельхозбанка 0 8 июля в Жердевке прошло официальное открытие нового офиса Россельхозбанка по адресу ул. Первомайская, д. 131. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Виктор Иванов, заместитель министра сельского хозяйства Тамбовской

Апелляционный суд поддержал Тамбовскую администрацию в споре с «Россетями» 0 Восьмого июля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Россети Центр» в удовлетворении жалобы на концессионное соглашение между администрацией Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети». Решение предыдущей инстанции, которая не увидела нарушений в передаче городских

На Карла Маркса снова провал: сроки ремонта канализации в Тамбове вновь сорваны 0 Открытие движения по улице Карла Маркса в Тамбове, где с начала лета ведутся работы по восстановлению аварийного участка канализационного коллектора, снова отложено. Причиной стало новое обрушение дорожного полотна, произошедшее как раз накануне планируемого завершения ремонта — 7 июля.

Жильцы дома на Совхозном 1а просят спасти их от антисанитарии 0 Жители пятиэтажного дома по адресу переулок Совхозный, 1а оказались в эпицентре коммунального коллапса: в их квартирах уже неделю стоит стойкий запах канализационных стоков, а подвальное помещение затоплено нечистотами. Несмотря на многочисленные обращения в аварийные службы и управляющую компанию,

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание 0 1 июля в Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий — дате, которая хоть и не закреплена на официальном уровне, но с каждым годом объединяет всё больше граждан, неравнодушных к подвигу защитников Отечества. В этот день жители города и округа отдали дань

Глава Моршанска попал под критику врио главы области Евгения Первышова 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании выразил недовольство работой главы Моршанска Романа Поленкова, отметив многочисленные недоработки местных властей. По его словам, «поторопились с кадровыми решениями».

ФАС аннулировала аукцион на 522 миллиона 0 Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты крупного аукциона по ремонту улиц Мичуринской, Никифоровской и Бульвара Строителей в Тамбове. Контракт на сумму более 522 миллионов рублей планировали заключить с «Независимой строительной компанией» (НСК) из Ивановской области, которая

В Круглом открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владимиру Безделину 0 в День ветеранов боевых действий, в селе Круглое Мичуринского муниципального округа состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски ефрейтору Владимиру Владимировичу Безделину — кавалеру ордена Мужества, погибшему в ходе специальной военной операции.

На улице Карла Маркса и Моршанском шоссе в Тамбове продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры 0 В Тамбове продолжается масштабное благоустройство на одной из центральных магистралей — улице Карла Маркса. На участке от улицы Пролетарской до улицы Чичканова завершается установка новых бордюров, оставшиеся работы охватывают менее 50 метров. Кроме того, у дома № 227 ведётся расширение

«Земский работник культуры»: до 15 июля продолжается приём заявок на миллионную выплату 0 До 15 июля продолжается приём заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Это новая возможность для специалистов отрасли — библиотекарей, музейных сотрудников, организаторов творческих коллективов и других работников культуры — переехать в сельскую местность или малые

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области 0 Основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу официально предъявлено обвинение в даче взятки бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие считает, что в 2019 году бизнесмен передал чиновнику охотничий карабин элитной марки Blaser R8 стоимостью 2,6

"Новые люди" в Тамбове поставили на молодых предпринимателей 0 Региональное отделение партии "Новые люди" провело конференцию по выдвижению кандидатов в городские думы Тамбова и Уварово. По Тамбову выдвинуто 42 кандидата, еще 15 - в Уварово.

В небе над Тамбовской областью сбиты три беспилотника, режим тревоги длился более суток 0 Минувшей ночью в воздушном пространстве Тамбовской области были сбиты три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, отметив, что всего за ночь на территории страны было уничтожено 91 вражеский дрон.

В Тамбовской области усилили контроль за судоходством 0 За последнюю неделю в Тамбовской области судоводители получили пять постановлений о нарушениях административного порядка. Всего с начала года вынесено уже 50 подобных решений, сообщили в региональном управлении МЧС России. Наиболее частые нарушения — несоблюдение правил судоходства и пренебрежение

Сельские спортивные игры в Тулиновке: Татаново — абсолютный победитель, Горелое взяло силовой зачёт 0 В селе Тулиновка состоялись XIII Летние сельские спортивные игры, в которых приняли участие команды из разных поселений Притамбовья. Несмотря на неблагоприятную погоду — мелкий дождь сопровождал соревнования с самого утра — все состязания прошли по запланированному расписанию.