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Вновь сорваны сроки ремонта коллектора по ул. Гастелло
Вчера, 16:05
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«Тамбовские коммунальные системы» в срок до 15 декабря должны были завершить реконструкцию магистрального коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове, но до настоящего момента работы не выполнены. На это обратил внимание председатель комитета ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров.
«Руководители АО «ТКС» («РКС») письменно нас заверили, что работы точно закончат в середине декабря. А что мы видим сегодня? Частично заменили коллектор, где произвели работы, сейчас не пройти и не проехать, но главное – реконструкция не завершена, и никакой ответственности за срыв обозначенных сроков АО «ТКС» не несло и, похоже, нести не будет», - отмечает Артем Александров.
Первоначально при утверждении инвестиционной программы в 2019 году работы обещали завершить до 1 июля 2020 года, потом срок перенесли на осень, далее на середину декабря.
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