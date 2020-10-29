В Петровском районе заработал мусоросортировочный комплекс 0 На базе муниципального полигона ТКО в Петровском районе на днях заработал мусоросортировочный комплекс, который эксплуатирует ООО «Рассказовская экологическая компания».

В городе Рассказово продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора 0 С опережением графика продолжается реконструкция полувекового канализационного коллектора в городе Рассказово. Первый этап уже завершился, сейчас «Тамбовская сетевая компания», которая проводит работы приступила ко второму этапу. В настоящее время выполнено 43% работ, предусмотренных вторым этапом

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски Игорю Дашкову 0 Ни одна война не проходит бесследно. Остро чувствуют это те, кого опалила огнем афганская трагедия. Долго еще будут болеть афганские раны. Там, в Афганистане, каждый человек был на виду, хватало двух-трех недель, чтобы проявить, обнажить душу и характер человека, узнать, кто есть, кто. Побывав на

Больные с коронавирусом на дому будут получать бесплатные лекарства 0 Из федерального бюджета будет выделено около 78 миллионов рублей для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами.

Каникулы для школьников продлили до 8 ноября 0 Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции было принято решение продлить для школьников города Тамбова осенние каникулы. Рекомендация аналогично распространяется на школы Мичуринска.

Увеличение тарифа на коммунальные услуги для жителей Тамбова составит 6,3% 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли предельный индекс размера платы за коммунальные услуги для жителей города в размере 6,3%. Таким образом, тариф на холодное водоснабжение с июля 2021 года увеличится на 15%. Увеличение в сравнении с тарифами 2020 года составит: по воде 3,66 руб., по

Жители по ул. Андреевской вышли с плакатами к администрации области 0 Вчера жители Андреевской, 33 города Тамбова снова вышли с плакатами на улицу. Ранее они выходили с плакатами к зданию городской администрации, теперь — к администрации Тамбовской области. В руках они держали плакат: «Губернатор, прекрати беспредел – остановите незаконную стройку».

Число жертв коронавируса составило 50 человек 0 В Тамбовской области зафиксирована очередная смерть от коронавирусной инфекции.

Депутаты выступили против повышения тарифов 0 Вчера члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Тамбовской городской Думы отправили на доработку проект решения об изменении тарифов, депутатов не устроил размер повышения тарифов.

В Тамбовской области для ремонта дорог используют переработанный асфальт 0 В Тамбовской области при капитальном ремонте дорог стали применять новые технологии. В частности при ремонте дороги в Петровском районе подрядчик решил применить технологию – ресайклинга.

Депутаты: повышение тарифов на услуги ЖКХ не избежать 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы посетили объекты систем водоснабжения и водоотведения областного центра, чтобы воочию оценить их состояние в преддверии принятия решения о повышении тарифов.

Дневник.ру запустил новые сервисы для дистанционного обучения 0 Компания «Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою образовательную платформу новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения. Теперь на Dnevnik.ru можно не только вести учет успеваемости школьников и общаться, но и проводить занятия по

При пожаре в Котовске пострадало четыре человека 0 Сегодня ночью в городе Котовске произошел пожар в жилом доме площадью 90 кв.м. по ул. Комсомольская.

На смену троллейбусам приходят автобусы 0 Автопарк муниципального перевозчика пополнился шестью новыми автобусами на газомоторном топливе.

В Тамбовской области собрали 5 миллионов тонн зерна 0 В Тамбовской области валовый сбор зерновых культур достиг рекордных показателей - 5 миллионов тонн зерна.

Коронавирусом заболело почти 90 человек 0 В Тамбовской области практически каждый день отмечается рост заболевших коронавирусом.

Жители Тамбова: «Мы замерзаем в своих квартирах» 0 Несмотря на то, что пуско-наладочные работы, связанные с отопительным сезоном должны были завершить еще 26 октября, в некоторых домах города Тамбова – нет отопления.

«Тамбов» расстался с самым высокооплачиваемым игроком, чтобы приобрести новичков 0 Дебютант прошлого сезона российской премьер-лиги сумел сохранить прописку в элите и не вылетел обратно в ФНЛ. Букмекерские конторы дают небольшой коэффициент на то, что «Тамбов» вновь останется в РПЛ, сообщает издание BetON.

200 обращений в день поступало по вопросам теплоснабжения 0 С 19 октября в городе Тамбове работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения. В первые дни поступало по 200 и более обращений. Звонки горожан принимают сотрудники единой городской центральной диспетчерской службы.