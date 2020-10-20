Жителей Тамбова ждет резкое повышение тарифов на водоснабжение Комментариев: 0



В текущем году группа компаний РКС подала предложение о заключении концессионного соглашения на объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения г. Тамбова сроком на 30 лет по частной инициативе концессионера. Проект обойдется жителям города Тамбова почти в 9 млрд рублей.



В период с 2021 по 2024 годы тариф для потребителей водоснабжения и водоотведения будет расти в первые два года на 15%, а в последующие – на 10% ежегодно.



На публичном отчете председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров заявил, что АО «Тамбовские коммунальные системы» не в полной мере исполняют уже взятые на себя обязательства, отдельно остановившись на инвестиционной программе, которая исполнена лишь на 15%.



«Главная задача системы жизнеобеспечения — не извлечение прибыли, а повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания в интересах населения и других потребителей. Многолетний опыт взаимодействия с «Российскими коммунальными системами» показывает, что руководство города де-факто не может влиять на частный водоканал, управляемый из Москвы, количество аварийных ситуаций увеличивается, есть вопросы, как расходуются денежные средства, уплачиваемые потребителями за коммунальные услуги», - считает Артем Александров.

Вчера в администрации Тамбовской области представители АО «Тамбовские коммунальные системы» (водоканал) подвели итоги 2019 года и рассказали о планах по концессии. В мероприятии приняли участие руководители администрации области и материнской компании – «РКС».В текущем году группа компаний РКС подала предложение о заключении концессионного соглашения на объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения г. Тамбова сроком на 30 лет по частной инициативе концессионера. Проект обойдется жителям города Тамбова почти в 9 млрд рублей.В период с 2021 по 2024 годы тариф для потребителей водоснабжения и водоотведения будет расти в первые два года на 15%, а в последующие – на 10% ежегодно.На публичном отчете председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров заявил, что АО «Тамбовские коммунальные системы» не в полной мере исполняют уже взятые на себя обязательства, отдельно остановившись на инвестиционной программе, которая исполнена лишь на 15%., - считает Артем Александров.



