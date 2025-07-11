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» » Экс-директор лесхоза в Жердевском округе получил условный срок за незаконную рубку леса на 4,6 млн рублей

Экс-директор лесхоза в Жердевском округе получил условный срок за незаконную рубку леса на 4,6 млн рублей

Сегодня, 08:19
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Экс-директор лесхоза в Жердевском округе получил условный срок за незаконную рубку леса на 4,6 млн рублейВ Тамбовской области суд признал бывшего руководителя одного из лесхозов Жердевского округа виновным в незаконной вырубке деревьев и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2022 году по распоряжению подсудимого были срублены сосны и вязы без соответствующих разрешений. Ущерб, нанесённый государственному лесному фонду, составил свыше 4,6 миллиона рублей. В феврале 2023 года мужчину также задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при том что ранее он уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.

Суд квалифицировал его действия по статьям 260 ч. 3 и 264.1 ч. 1 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишён права занимать должности в сфере лесного хозяйства на два года и водить транспорт в течение двух с половиной лет.

Кроме того, по инициативе прокуратуры с осуждённого взыскан ущерб в полном объёме — более 4,6 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Фото: Алена Дуранчева ПроТамбов
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