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За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, житель Мичуринска отправится в места лишения свободы
Сегодня, 10:11
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Прокуратурой города Мичуринска поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
В суде установлено, что 20.10.2022 в вечернее время, мужчина управлял автомобилем «ВАЗ 211340», находясь в состоянии опьянения. При этом ранее, в феврале 2022 года, нарушитель был осуждён за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и подвергнут наказанию в виде 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав сроком на 2 года.
С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года 6 месяцев (приговор не вступил в законную силу).
Автомобиль, принадлежащий осужденному на праве собственности, конфискован и обращен в собственность государства на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
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