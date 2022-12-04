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Двое жителей Сосновского района отправятся в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью
Сегодня, 11:06
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Прокуратурой Сосновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц).
В суде установлено, что в апреле текущего года двое молодых людей, находясь у магазина одного из сел района в состоянии опьянения, из-за словесного конфликта с местным жителем, подвергли последнего избиению. В результате преступных действий фигурантов 52-летнему потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.
Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновным наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима – на срок 4 года и 3 года 10 месяцев.
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