Вынесен обвинительный приговор липчанину, устроившему смертельное ДТП в Петровском районе Комментариев: 0



Как установлено и доказано в суде, 16 августа 2021 года примерно в 23 часа 45 минут на перекрестке неравнозначных дорог на территории Петровского района («Тамбов – Орел» и «с. Петровское – с. Тынково») осужденный, управляя автомобилем «Ауди А7», в нарушение правил дорожного движения РФ не уступил дорогу движущемуся по главной дороге со стороны г. Липецка в сторону г. Тамбова автобусу, перевозившего пассажиров. В результате ДТП водителю и пассажирам автобуса причинены тяжкие телесные повреждения. Один из пассажиров от полученных травм скончался на месте происшествия.



Представленные государственным обвинителем доказательства виновности лица в совершении инкриминируемого деяния признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.



Не вступившим на данный момент в законную силу приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Липецка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 4 человек и смерть человека).Как установлено и доказано в суде, 16 августа 2021 года примерно в 23 часа 45 минут на перекрестке неравнозначных дорог на территории Петровского района («Тамбов – Орел» и «с. Петровское – с. Тынково») осужденный, управляя автомобилем «Ауди А7», в нарушение правил дорожного движения РФ не уступил дорогу движущемуся по главной дороге со стороны г. Липецка в сторону г. Тамбова автобусу, перевозившего пассажиров. В результате ДТП водителю и пассажирам автобуса причинены тяжкие телесные повреждения. Один из пассажиров от полученных травм скончался на месте происшествия.Представленные государственным обвинителем доказательства виновности лица в совершении инкриминируемого деяния признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.Не вступившим на данный момент в законную силу приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.



