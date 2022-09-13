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Мужчина отправится в места лишения свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
13 сентября 2022
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Прокуратурой Пичаевского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
В суде установлено и доказано, что 63-летний мужчина, будучи привлеченным в июне 2020 года и марте текущего года к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в июне 2022 года вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности других участников дорожного движения.
Представленные государственным обвинителем доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 4 года.
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