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За побег из колонии осужденный будет продолжать отбывать наказание в колонии

Вчера, 10:25
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За побег из колонии осужденный будет продолжать отбывать наказание в колонии Октябрьским районным судом с участием государственного обвинителя вынесен приговор в отношении жителя города Тамбова, отбывавшего наказание в исправительной колонии, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

Судом установлено и государственным обвинителем доказано, что осужденный по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) в январе текущего года самовольно покинул рабочий объект «продовольственный склад», тем самым совершил побег из места лишения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого суд пришел к выводу, что достижение целей наказания возможно только при реальном отбытии им наказания.
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За побег из колонии осужденный будет продолжать отбывать наказание в колонии

Вчера, 10:25
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Октябрьским районным судом с участием государственного обвинителя вынесен приговор в отношении жителя города Тамбова, отбывавшего наказание в исправительной колонии, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим

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