В отдельных местах области складывается сложная паводковая ситуация 0 В Тамбовской области из-за быстрого таяния снега сразу в нескольких районах начался паводок, а также имеются факты подтопления в городе Тамбове. В частности, были затоплены отдельные улицы в северной части Тамбова, а также в районе реки Цна. В связи с этим создан оперативный штаб по контролю за

Прокуратура добилась отмены условного осуждения нетрезвому водителю 0 Приговором Кирсановского районного суда 39-летний житель района признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение аналогичного преступления. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с лишением

В Тамбовской области прогнозируют шквалистый ветер 0 Сегодня в Тамбовской области прогнозируется шквалистый ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, - об этом сообщило региональное МЧС.

Новые горожане жалуются на проблемы после расширения Тамбова 0 Прошло всего лишь три месяца после расширения Тамбова за счет сельских территорий, а у новых горожан возникает все больше и больше новых проблем. В частности, вначале года произошел массовый сбой в очередях в детсады. Родители, чьи дети стояли в очереди на зачисление в детсады, получили с портала

В Тамбовской области мусор будет убирать новая техника 0 В Тамбовской области закупили новую технику для уборки и вывоза мусора. Как сообщает региональный мусорный оператор АО "Тамбовская сетевая компания", парк техники пополнился двумя новыми ломовозами и четырьмя мультилифтами. Ломовозы чаще всего используются для уборки несанкционированных свалок,

В Тамбовской области продолжается работа по обследованию лесополос 0 В регионе продолжается работа по обследованию и учету мелиоративных защитных лесных насаждений – лесополос. Данная работа началась в 2021 году. По информации регионального министерства сельского хозяйства, обследование лесополос планируется полностью завершить до июля 2023 года.

До 2030 года в Уметском районе хотят построить пять заводов 0 Глава Уметского района анонсировал, что до 2030 года в районе планируют построить пять перерабатывающих производств, в том числе заводы и цеха по производству крупяных изделий, ржаной муки и подсолнечного масла, крахмала, переработке плодово-ягодной продукции.

«Что изменит на селе преобразование районов в округа?» — задаются вопросом жители области 0 В районах Тамбовской области проходят общественные обсуждения преобразования районов в округа с последующей ликвидацией сельских советов. Несмотря на пассивность населения сельской местности в политических вопросах, некоторые жители высказываются скептически по поводу возможных перспектив, ведь по

В Тамбове на полгода перекроют въезд в гаражный кооператив «Ветеран-3» 0 С 13 марта по 13 сентября будет перекрыт въезд в гаражный кооператив «Ветеран-3», которые располагается в районе Рассказовского шоссе это связано с ремонтными работами на канализационном коллекторе.

По протесту прокуратуры отменено постановление вынесенное сотрудником ДПС по делу о правонарушении 0 Прокуратура Ржаксинского района провела проверку по обращению местного жителя по вопросу нарушения законодательства об административных правонарушениях.

В школы региона поступает новое компьютерное оборудование 0 На днях в филиал Ржаксинской школы №1 имени Героя Н.М. Фролова в селе Большая Ржакса поступило новое компьютерное оборудование. В 2023 году по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» новое компьютерное оборудование появится в сорока школах региона.

В Тамбовской области в 4 раза выросла заболеваемость туберкулезом 0 По сравнению с прошлым годом в Тамбовской области с начала 2023 года заболеваемость туберкулезом выросла в 4 раза. Ещё значительнее в первом месяце года оказался рост заболеваемости гриппом – почти в 24 раза по сравнению с январем 2022 года.

«Мисс Тамбовской области — 2022» стала девушка из Донецка 0 7 марта в Драмтеатре в Тамбове состоялся финал ежегодного конкурса - «Мисс Тамбовская область — 2022» . Жюри выбрало первую красавицу региона, и ей стала Влада Зюкина, родом из Донецка.

Артем Александров: ликвидация сельсоветов усилит процесс деградации сел и деревень 0 С марта в Тамбовской области проходят публичные слушания по предложению властей о реорганизации муниципальных районов в округа с последующей ликвидацией сельских советов. Руководители органов местного самоуправления заявляют лишь о положительных моментах этого процесса.

Тамбовская область увеличила производство пищевых продуктов 0 С начала года Тамбовская область увеличила на 7% производство пищевых продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, по данным Тамбовстата, производство сливочного масла увеличилось на 67%, а растительного - на 29%. На четверть выросло производство сыров, на 21% - молока.

С Международным женским днем! 0 Сегодня отмечается Международный женский день. Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года.

240 млн рублей поступило в фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» 0 На данный момент в фонд помощи специальной военной операции «Развитие Тамбовщины» поступило более 240 млн рублей. Так свои средства перечислили 2450 организаций и более 11350 физических лиц.

Житель Тамбовского района отправится в исправительную колонию за нанесение тяжких телесных повреждений 0 Представителем прокуратуры Октябрьского района г. Тамбова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Тамбовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного

"Тамбовская сетевая компания" обратилась к сотрудникам ООО "КомЭк" 0 Руководство регионального мусорного оператора АО "Тамбовская сетевая компания" обратилось к сотрудникам мусоросортировочного завода "КомЭк" в открытом письме. Последние высказали беспокойство, что их предприятие закроется, и они останутся без работы. Сегодня стало известно, что сортировочный