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Гендиректор «Олимпа» получил условный срок за хищение 29 млн рублей у лизинговой компании
Сегодня, 09:15
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В Тамбовской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Олимп», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
В ходе следствия было установлено, что в период с октября 2022 по март 2023 года обвиняемый действовал в составе организованной преступной группы. Злоумышленники, используя поддельные документы, похитили у одной из лизинговых компаний свыше 29 миллионов рублей. При этом часть средств — более 6 миллионов рублей — была впоследствии легализована через различные финансовые операции, что позволило придать видимость законности их происхождению.
Важно отметить, что причинённый ущерб по делу был полностью возмещён. Тем не менее, суд постановил конфисковать в доход государства более 6,1 миллиона рублей как незаконно полученные средства.
Гособвинение по делу поддерживала прокуратура Тамбовской области. Несмотря на серьёзность преступления, суд учёл смягчающие обстоятельства, включая возмещение ущерба, и назначил условное наказание. Это решение подчёркивает тенденцию применения дифференцированного подхода в делах, связанных с экономическими преступлениями, особенно в случаях добровольного возмещения ущерба.
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