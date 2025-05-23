Завершено расследование дела о хищении более 600 млн рублей у оборонных предприятий, в том числе в Тамбовской области Комментариев: 0



По данным следствия, организатором преступной схемы является 51-летний житель Московской области. До апреля 2020 года он разработал и запустил многоуровневую мошенническую структуру, вовлек в неё знакомых лиц и зарегистрировал на них ряд подконтрольных фирм. Через эти компании он осуществлял махинации, скрывая собственное участие в преступных действиях.



В период с 2020 по 2021 год от имени фиктивных фирм злоумышленники заключили контракты с четырьмя оборонными предприятиями, расположенными в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и в Москве. Получив крупные авансовые платежи по государственным контрактам, организаторы схемы не выполнили условия договоров. Вместо этого средства переводились на счета аффилированных организаций по подложным основаниям, что позволило им легализовать похищенные деньги и создать видимость законной финансовой деятельности.



В ходе расследования организатор преступной группы был арестован. Ему и ещё двум фигурантам дела предъявлены обвинения по трём тяжёлым статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), а также легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1). В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.



Масштаб аферы и участие в ней оборонных предприятий придают делу особую общественную значимость, а его рассмотрение в суде может стать прецедентом для аналогичных расследований в оборонно-промышленном комплексе страны. Следственные органы завершили расследование резонансного уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Общий ущерб превышает 600 миллионов рублей, при этом одним из пострадавших стало оборонное предприятие, расположенное на территории Тамбовской области — его убытки составили более 236 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тамбовской области.По данным следствия, организатором преступной схемы является 51-летний житель Московской области. До апреля 2020 года он разработал и запустил многоуровневую мошенническую структуру, вовлек в неё знакомых лиц и зарегистрировал на них ряд подконтрольных фирм. Через эти компании он осуществлял махинации, скрывая собственное участие в преступных действиях.В период с 2020 по 2021 год от имени фиктивных фирм злоумышленники заключили контракты с четырьмя оборонными предприятиями, расположенными в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и в Москве. Получив крупные авансовые платежи по государственным контрактам, организаторы схемы не выполнили условия договоров. Вместо этого средства переводились на счета аффилированных организаций по подложным основаниям, что позволило им легализовать похищенные деньги и создать видимость законной финансовой деятельности.В ходе расследования организатор преступной группы был арестован. Ему и ещё двум фигурантам дела предъявлены обвинения по трём тяжёлым статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), а также легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1). В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.Масштаб аферы и участие в ней оборонных предприятий придают делу особую общественную значимость, а его рассмотрение в суде может стать прецедентом для аналогичных расследований в оборонно-промышленном комплексе страны.



