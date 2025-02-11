Организатора подпольного игорного бизнеса из Москвы будут судить в Тамбове Комментариев: 0



По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы Бочаров вместе с подельниками развернул в регионе сеть подпольных игровых залов под прикрытием компании ООО «Алгоритм». Чтобы скрыть истинную деятельность, организаторы использовали легальную схему с оборотом ценных бумаг. За это время преступная группа смогла заработать более 15 миллионов рублей.



В 2017 году, пытаясь избежать претензий со стороны контролирующих органов, Бочаров и его сообщники передали взятку представителю бюро независимой программно-технической экспертизы, чтобы получить фиктивное заключение о том, что используемое ими оборудование не является игровым. Сам обвиняемый отвечал за техническое сопровождение бизнеса и подготовку необходимых документов для его легализации.



Ранее суд уже вынес приговор семи участникам этой преступной схемы. Они получили штрафы в размере от 300 тысяч до 2,2 миллиона рублей, а также условные сроки от двух до трёх лет. В общей сложности в деле фигурируют 11 человек, один из которых скончался. Некоторые обвиняемые заключили контракты для участия в СВО, и двое из них уже вернулись, после чего судебные разбирательства в их отношении были возобновлены.



Сергею Бочарову предъявлены обвинения по статьям о незаконной организации азартных игр, совершённой организованной группой с извлечением крупного дохода, а также о коммерческом подкупе. В настоящее время материалы дела переданы в суд, где обвиняемому предстоит ответить за свою деятельность. В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего москвича Сергея Бочарова, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр. Мужчина с 2021 года находится в международном розыске, а теперь его дело передано в суд.По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы Бочаров вместе с подельниками развернул в регионе сеть подпольных игровых залов под прикрытием компании ООО «Алгоритм». Чтобы скрыть истинную деятельность, организаторы использовали легальную схему с оборотом ценных бумаг. За это время преступная группа смогла заработать более 15 миллионов рублей.В 2017 году, пытаясь избежать претензий со стороны контролирующих органов, Бочаров и его сообщники передали взятку представителю бюро независимой программно-технической экспертизы, чтобы получить фиктивное заключение о том, что используемое ими оборудование не является игровым. Сам обвиняемый отвечал за техническое сопровождение бизнеса и подготовку необходимых документов для его легализации.Ранее суд уже вынес приговор семи участникам этой преступной схемы. Они получили штрафы в размере от 300 тысяч до 2,2 миллиона рублей, а также условные сроки от двух до трёх лет. В общей сложности в деле фигурируют 11 человек, один из которых скончался. Некоторые обвиняемые заключили контракты для участия в СВО, и двое из них уже вернулись, после чего судебные разбирательства в их отношении были возобновлены.Сергею Бочарову предъявлены обвинения по статьям о незаконной организации азартных игр, совершённой организованной группой с извлечением крупного дохода, а также о коммерческом подкупе. В настоящее время материалы дела переданы в суд, где обвиняемому предстоит ответить за свою деятельность.



