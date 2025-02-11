Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области

Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку

Год защитника Отечества: встреча поколений в Мичуринске

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан

» » Организатора подпольного игорного бизнеса из Москвы будут судить в Тамбове

Организатора подпольного игорного бизнеса из Москвы будут судить в Тамбове

Сегодня, 13:33
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего москвича Сергея Бочарова, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр. Мужчина с 2021 года находится в международном розыске, а теперь его дело передано в суд.

По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы Бочаров вместе с подельниками развернул в регионе сеть подпольных игровых залов под прикрытием компании ООО «Алгоритм». Чтобы скрыть истинную деятельность, организаторы использовали легальную схему с оборотом ценных бумаг. За это время преступная группа смогла заработать более 15 миллионов рублей.

В 2017 году, пытаясь избежать претензий со стороны контролирующих органов, Бочаров и его сообщники передали взятку представителю бюро независимой программно-технической экспертизы, чтобы получить фиктивное заключение о том, что используемое ими оборудование не является игровым. Сам обвиняемый отвечал за техническое сопровождение бизнеса и подготовку необходимых документов для его легализации.

Ранее суд уже вынес приговор семи участникам этой преступной схемы. Они получили штрафы в размере от 300 тысяч до 2,2 миллиона рублей, а также условные сроки от двух до трёх лет. В общей сложности в деле фигурируют 11 человек, один из которых скончался. Некоторые обвиняемые заключили контракты для участия в СВО, и двое из них уже вернулись, после чего судебные разбирательства в их отношении были возобновлены.

Сергею Бочарову предъявлены обвинения по статьям о незаконной организации азартных игр, совершённой организованной группой с извлечением крупного дохода, а также о коммерческом подкупе. В настоящее время материалы дела переданы в суд, где обвиняемому предстоит ответить за свою деятельность.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов азартных ...

В Тамбове продолжаются «игры» с законом

В Тамбове члены преступной группы, организовавшие игорный бизнес, предстану ...

Представительница вуза предстанет перед судом по коррупционной статье

В Тамбовской области завершено расследование дела о страховом мошенничестве ...

В Мичуринском районе случайно друг убил друга



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове выставили на торги исторический комплекс торговых рядов

Сегодня, 13:50
0
Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил конкурс на продажу объекта культурного наследия регионального значения – «Корпус торговых рядов» в Тамбове. Начальная стоимость исторического комплекса составляет 33,1 млн рублей.

В администрации Тамбова сменился руководитель Центрального территориального управления

Сегодня, 13:41
0
В областном центре произошли кадровые перестановки: новым руководителем Центрального территориального управления назначена Надежда Петровская. Ранее она занимала должность председателя городского комитета социальной политики, а теперь будет отвечать за взаимодействие с жителями центральной части

Организатора подпольного игорного бизнеса из Москвы будут судить в Тамбове

Сегодня, 13:33
0
В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего москвича Сергея Бочарова, которого обвиняют в организации незаконных азартных игр. Мужчина с 2021 года находится в международном розыске, а теперь его дело передано в суд.

В Тамбовской области отремонтируют 8 участков региональных дорог в 2024 году

Вчера, 10:48
0
Власти Тамбовской области определили список дорожных объектов, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В программу вошли восемь участков региональных трасс общей протяжённостью более 100 километров.

В Тамбове автомобилисты незаконно выгружают строительный мусор в контейнеры для КГО

Вчера, 10:34
0
Жители Тамбова продолжают сталкиваться с проблемой незаконного складирования строительных отходов. Телеграм-канал «ПроМусор | 68» опубликовал видеозаписи, сделанные 8–9 февраля на улице Бастионной, 1а. На кадрах видно, как автомобилисты заполняют бункеры стройматериалами, лишая горожан возможности

В Тамбове обсудили восстановление исторического облика бывшей гостиницы «Славянская»

Вчера, 10:30
0
Рабочая группа областной Общественной палаты, занимающаяся вопросами сохранения культурно-исторического наследия, провела инспекцию памятника архитектуры на пересечении улиц Коммунальной и Носовской в Тамбове. Здание, известное старожилам как бывший магазин «Юный техник» и офис ДОСААФ, когда-то

Развитие промышленности и новые образовательные инициативы в Тамбовской области

11 февраля 2025
0
На очередном оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов обсудил в прямом эфире перспективные задачи по развитию регионального промышленного комплекса. Кроме того, особое внимание уделили оснащению школ для введения новых учебных предметов —

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана

11 февраля 2025
0
Военно-патриотическое воспитание молодёжи уже почти три года остаётся одним из ключевых направлений работы Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Если ранее инициативу в проведении встреч брали на себя ветераны, то теперь школьники сами проявляют интерес, приглашают

Суд обязал администрацию Тамбова заняться восстановлением дома Нарышкина

11 февраля 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области постановил, что городские власти должны отремонтировать кровлю и разработать проект восстановления дома Нарышкина, расположенного на улице Советской, 80. Здание, серьёзно пострадавшее от пожара в мае 2023 года, находится в аварийном состоянии уже более трёх лет,

Из Тамбова запустят авиарейсы в Ханты-Мансийск с пересадкой в Санкт-Петербурге

11 февраля 2025
0
С 14 февраля пассажиры смогут добраться из Тамбова в Ханты-Мансийск благодаря новым рейсам авиакомпании «РусЛайн». Полёты будут выполняться с пересадкой в Санкт-Петербурге и продлятся до 9 мая.

В центре Тамбова расчистят и благоустроят участок реки Студенец

10 февраля 2025
0
Власти Тамбова намерены провести очистку русла реки Студенец и благоустроить прилегающую территорию в центре города. По информации пресс-службы регионального правительства, работы затронут участок от торгового центра «Акварель» вниз по течению до автомобильного моста на улице Карла Маркса.

Москва поможет Тамбовской области разработать транспортную стратегию

10 февраля 2025
0
Тамбовская область приступает к созданию комплексной транспортной стратегии, и в этом процессе регион получит методологическую поддержку от Москвы. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в областном правительстве. Он отметил, что обратился к мэру столицы Сергею Собянину с

Тамбовский аэропорт планирует расширение маршрутной сети при поддержке Росавиации

10 февраля 2025
0
Власти Тамбовской области рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов из регионального аэропорта. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства области. Временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов рассказал о переговорах с главой Росавиации Дмитрием

Мошенники выманивают данные, выдавая себя за интернет-приёмную МВД: предупреждение для жителей Тамбовской области

10 февраля 2025
0
Жителям Тамбовской области сообщили о новой мошеннической схеме, целью которой является похищение персональных данных, паролей и кодов доступа с личных аккаунтов. Фейковые сайты, выдающие себя за официальные интернет-приёмные МВД России и других министерств внутренних дел, предлагают пользователям

В Тамбовской области сохраняется разрыв в зарплатах и зафиксированы случаи задолженности

9 февраля 2025
0
По итогам ноября 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Тамбовской области составила 55 202 рубля, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с учетом роста потребительских цен реальное повышение составило всего

71-летняя женщина обвиняется в организации двойного убийства 1993 года

9 февраля 2025
0
Следственное управление СКР по Тамбовской области предъявило обвинение 71-летней женщине за организацию двойного убийства, совершённого почти 32 года назад. По версии следствия, в апреле 1993 года обвиняемая, испытывая враждебные чувства к сожительнице своего бывшего мужа, спланировала её убийство,

Трагическая гибель сотрудника завода: Дмитрий Полковников стал жертвой телефонного мошенничества

9 февраля 2025
0
Руководитель АО «ЗАВКОМ» Сергей Булах рассказал о подробностях трагедии, связанной с гибелью сотрудника завода Дмитрия Полковникова, тело которого обнаружил поисковый отряд «ЛизаАлерт» 6 февраля.

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты

9 февраля 2025
0
Политтехнолог Александр Костомаров станет ключевой фигурой в подготовке к выборам губернатора Тамбовской области и городской думы Тамбова, которые состоятся в единый день голосования 2025 года. Политолог Дмитрий Сельцер в комментарии для «Клуба Регионов» отметил, что назначение Костомарова связано

Рабочая группа обсуждает ускоренное строительство путепровода в Мичуринске

8 февраля 2025
0
На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры

Депутат Черкасов предлагает закон, направленный на защиту граждан от шума

8 февраля 2025
0
В Тамбовской областной Думе планируют рассмотреть законопроект, призванный обеспечить гражданам тишину и покой. Инициативу, подготовленную депутатом Константином Черкасовым, выдвинули в ответ на многочисленные обращения жителей, недовольных постоянными нарушениями тишины – громкой музыкой, криками,

Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя

8 февраля 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области официально признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввёл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Хотя информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел, само постановление пока не опубликовано.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги