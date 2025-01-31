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В Тамбовской области завершено расследование дела о страховом мошенничестве на 15 миллионов рублей
Сегодня, 08:47
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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования. По данным прокуратуры региона, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, чтобы незаконно получить страховые выплаты. Общая сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей.
Следствие установило, что с 2016 по 2021 год участники схемы использовали автомобили с заранее подготовленными повреждениями, меняли номерные знаки и подавали в страховые компании фальсифицированные документы. В состав группы входили двое бывших сотрудников правоохранительных органов, которым также предъявлено обвинение в служебном подлоге.
Мошеннические действия позволили похитить средства у 17 страховых компаний. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 7 миллионов рублей. Все члены группы проходят по 70 эпизодам преступлений, квалифицированных по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).
Ранее один из участников, причастный к десяти эпизодам преступлений, заключил досудебное соглашение и был осуждён. Теперь уголовное дело в отношении остальных 11 обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура уверена, что представленные доказательства достаточны для вынесения обвинительного приговора.
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