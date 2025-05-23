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» » В Тамбовской области перевозчика подозревают в хищении более 8,5 млн рублей при имитации льготных перевозок

В Тамбовской области перевозчика подозревают в хищении более 8,5 млн рублей при имитации льготных перевозок

Сегодня, 09:03
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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки. Его подозревают в мошенничестве при получении государственных выплат в особо крупном размере. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год перевозчик, работая на территории одного из муниципальных округов области, систематически предоставлял в уполномоченные государственные органы ложные сведения о количестве перевезённых пассажиров из числа льготных категорий. На самом деле большая часть этих перевозок не осуществлялась, а данные были сфальсифицированы.

Ключевым инструментом мошеннической схемы стали незаконно полученные социальные карты, предназначенные для льготников. С их помощью предприниматель имитировал поездки — фиктивные проезды позволили создавать иллюзию регулярного обслуживания граждан, имеющих право на бесплатный проезд.

Таким способом ему удалось незаконно получить из бюджета свыше 8,5 миллионов рублей в виде компенсационных выплат за якобы оказанные услуги. Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Тамбовской области по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере».

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также возможных соучастников. В случае доказательства вины предпринимателю может грозить серьёзное наказание, включая лишение свободы на срок до 10 лет.
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