ФАС аннулировала аукцион на 522 миллиона Комментариев: 0



Как сообщает издание «Площадь», НСК имеет прямые связи с дорожной компанией «Дормострой», фигурирующей в уголовном деле о хищении бюджетных средств. Обе организации, по информации прокуратуры Тамбовской области, уже неоднократно нарушали сроки выполнения работ, не соблюдали гарантийные обязательства и допускали отклонения от технических норм. Несмотря на это, ранее заказчики не отказывались от сотрудничества.



На этот раз ФАС усмотрела серьёзные нарушения в документации. Во-первых, из участия в тендере неправомерно была исключена липецкая компания «Инфинити групп» — формально из-за задолженности по неустойкам, однако в системе ЕИС соответствующие сведения отсутствовали. Во-вторых, в условиях аукциона заказчик заложил избыточные требования, дающие ему контроль над ключевыми аспектами проекта, включая согласование светильников и строительных материалов. Это признано несоответствующим законодательству о контрактной системе.



По итогам разбирательства торги аннулировали, а городской бюджет избежал сотрудничества с потенциально неблагонадёжной организацией. Новый аукцион предстоит провести повторно.



В Дирекции городских дорог утверждают, что ранее не взаимодействовали с НСК и не имели информации о её спорной репутации. Между тем, компания уже попадала в поле зрения надзорных органов, в том числе из-за претензий к качеству асфальта на трассе «Тамбов–Пенза», где ей пришлось устранять дефекты по гарантии.



Фото: Новый Тамбов Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты крупного аукциона по ремонту улиц Мичуринской, Никифоровской и Бульвара Строителей в Тамбове. Контракт на сумму более 522 миллионов рублей планировали заключить с «Независимой строительной компанией» (НСК) из Ивановской области, которая предложила выполнить работы за 467,22 миллиона. Однако вмешательство ФАС не позволило сделке состояться.Как сообщает издание «Площадь», НСК имеет прямые связи с дорожной компанией «Дормострой», фигурирующей в уголовном деле о хищении бюджетных средств. Обе организации, по информации прокуратуры Тамбовской области, уже неоднократно нарушали сроки выполнения работ, не соблюдали гарантийные обязательства и допускали отклонения от технических норм. Несмотря на это, ранее заказчики не отказывались от сотрудничества.На этот раз ФАС усмотрела серьёзные нарушения в документации. Во-первых, из участия в тендере неправомерно была исключена липецкая компания «Инфинити групп» — формально из-за задолженности по неустойкам, однако в системе ЕИС соответствующие сведения отсутствовали. Во-вторых, в условиях аукциона заказчик заложил избыточные требования, дающие ему контроль над ключевыми аспектами проекта, включая согласование светильников и строительных материалов. Это признано несоответствующим законодательству о контрактной системе.По итогам разбирательства торги аннулировали, а городской бюджет избежал сотрудничества с потенциально неблагонадёжной организацией. Новый аукцион предстоит провести повторно.В Дирекции городских дорог утверждают, что ранее не взаимодействовали с НСК и не имели информации о её спорной репутации. Между тем, компания уже попадала в поле зрения надзорных органов, в том числе из-за претензий к качеству асфальта на трассе «Тамбов–Пенза», где ей пришлось устранять дефекты по гарантии.Фото: Новый Тамбов



