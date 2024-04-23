Подрядчика тамбовской филармонии могут признать банкротом Комментариев: 0



По информации из «Коммерсанта», Арбитражный суд Московской области начал процедуру наблюдения в отношении столичной компании «ЦХД Инжиниринг». Фирма «Альянс-Энерджи» потребовала объявить ее банкротом из-за задолженности в 4,9 миллиона рублей по договорам аренды оборудования. Суд включил эту сумму в список требований кредиторов, что ставит под угрозу стабильность работ по реконструкции филармонии в Тамбове.



Сроки завершения работ на объекте уже неоднократно сдвигались, а иногда и приостанавливались на несколько лет. Наконец, подрядчиком для реконструкции было выбрано ООО «ЦХД Инжиниринг» из Подмосковья, предложившее лучшую цену в 372,5 миллиона рублей. Однако, подрядчик не смог справиться с работами в оговоренные сроки, что привело к их повторному переносу.



Следует отметить, что контракт с «ЦХД Инжиниринг» был подписан уже после начала рассмотрения судебного иска о банкротстве. В процессе работ на объекте компания даже столкнулась с вторым иском о банкротстве, как сообщает «Коммерсант».



В правительстве региона недавно объявили о планах завершить реконструкцию филармонии к концу 2024 года. По данным на март, работы по зонированию и отделке внутренних помещений здания выполнены на 50%.



Что касается отмены многомиллионных торгов на поставку оборудования, результаты аукциона были опубликованы на Госзакупках. Согласно документам, фирма ООО «Театрально-техническая корпорация» из Санкт-Петербурга предложила выполнить все работы за 584,5 миллиона рублей. Однако планы не были осуществлены. Проблемы с реконструкцией тамбовской филармонии продолжаются. Недавно торги на поставку дорогостоящего оборудования для учреждения были отменены, а теперь выяснилось, что главный подрядчик объекта столкнулся с угрозой банкротства.По информации из «Коммерсанта», Арбитражный суд Московской области начал процедуру наблюдения в отношении столичной компании «ЦХД Инжиниринг». Фирма «Альянс-Энерджи» потребовала объявить ее банкротом из-за задолженности в 4,9 миллиона рублей по договорам аренды оборудования. Суд включил эту сумму в список требований кредиторов, что ставит под угрозу стабильность работ по реконструкции филармонии в Тамбове.Сроки завершения работ на объекте уже неоднократно сдвигались, а иногда и приостанавливались на несколько лет. Наконец, подрядчиком для реконструкции было выбрано ООО «ЦХД Инжиниринг» из Подмосковья, предложившее лучшую цену в 372,5 миллиона рублей. Однако, подрядчик не смог справиться с работами в оговоренные сроки, что привело к их повторному переносу.Следует отметить, что контракт с «ЦХД Инжиниринг» был подписан уже после начала рассмотрения судебного иска о банкротстве. В процессе работ на объекте компания даже столкнулась с вторым иском о банкротстве, как сообщает «Коммерсант».В правительстве региона недавно объявили о планах завершить реконструкцию филармонии к концу 2024 года. По данным на март, работы по зонированию и отделке внутренних помещений здания выполнены на 50%.Что касается отмены многомиллионных торгов на поставку оборудования, результаты аукциона были опубликованы на Госзакупках. Согласно документам, фирма ООО «Театрально-техническая корпорация» из Санкт-Петербурга предложила выполнить все работы за 584,5 миллиона рублей. Однако планы не были осуществлены.



