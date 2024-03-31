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Приостановлен выбор поставщика оборудования для реконструкции тамбовской филармонии
Сегодня, 15:00
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Компания «Авиационная промышленность», известная как «Авиапром», с Московского административного округа, обратилась с запросом о пересмотре результатов электронного конкурса на поставку и установку оборудования для завершения реконструкции Тамбовской филармонии. Начальная цена конкурса составляла 666,4 млн рублей. Представители компании считают, что организаторы конкурса допустили ряд ошибок, делая победу компании из Санкт-Петербурга «Театрально-техническая корпорация» (ТТК) несправедливой.
Предыдущий конкурс, проведенный учреждением культуры «Тамбовконцерт», завершился победой ТТК, которая снизила стартовую цену с 666,4 млн до 584,5 млн рублей. Заключение контракта предполагает установку электротехнического, звукового и светового оборудования, а также оформление сцены и устройство режиссерской связи в трех залах до 31 октября 2024 года. «Авиапром» также участвовала в торгах, предложив выполнить работы за 585 млн рублей.
Генеральный директор «Авиационной промышленности» Дмитрий Волошин подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу на результаты конкурса. Компания считает, что оценка квалификации участника конкурса заказчиком в 0 баллов из 40 возможных является ошибочной. В жалобе также указывается, что при описании объекта закупки необходимо использовать слова «или эквивалент» после указания товарных знаков, что не было сделано. Еще одним нарушением считается объединение работ и поставок оборудования в один лот. «Авиапром» требует проведения новых торгов по реконструкции «Концертного зала» на улице Державинской, 5, и инженерно-технологическому обеспечению сцены и залов.
Процедура выбора поставщика приостановлена до рассмотрения жалобы, назначенного на 2 апреля.
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