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Компания, которая должна завершить реконструкцию филармонии, может обанкротиться
Компания ООО «ЦХД Инжиниринг» из Подмосковья, которая выиграла тендер на завершение реконструкции Тамбовской филармонии, столкнулась с возможностью банкротства. Арбитражный суд Московской области рассматривает дело, поданное ЗАО «СК Девелопмент» из Москвы в декабре прошлого года с требованием признать «ЦХД Инжиниринг» банкротом. Заявленная сумма требований составляет 2,7 миллиона рублей. В последние пять месяцев еще 15 организаций выразили свое желание присоединиться к делу о банкротстве «ЦХД Инжиниринга».
Напомним, что в мае прошлого года компания, зарегистрированная в городе Видное, выиграла тендер на реконструкцию главной концертной площадки в Тамбовской области, снизив начальную цену контракта на 12 миллионов рублей - с 384,6 миллиона до 372,5 миллиона рублей. По контракту предусмотрена выплата аванса в размере 30%. Организация должна приступить к работам немедленно после подписания контракта и завершить их к декабрю текущего года.
Реконструкция филармонии будет проходить в пять этапов, включающих общестроительные работы, монтаж систем электроосвещения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, а также благоустройство прилегающей территории.
Фото: Тамбовконцерт
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