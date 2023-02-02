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До конца года должны завершить реконструкцию филармонии
Работы по реконструкции филармонии в Тамбове планируют завершить до конца текущего года, - сообщает Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области. В частности, речь идет о внешних и внутренних ремонтных работах, оснащении необходимым оборудованием и благоустройстве прилегающей территории.
Для завершения комплекса строительно-монтажных и отделочных работ потребуются 570 млн рублей. Планируется бюджетное финансирование.
Реконструкция объекта затянулась на 10 лет. Работы были начаты еще при главе администрации области Олеге Бетине.
Фото – ТОП68
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Работы по реконструкции филармонии в Тамбове планируют завершить до конца текущего года, - сообщает Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области. В частности, речь идет о внешних и внутренних ремонтных работах, оснащении необходимым оборудованием и благоустройстве прилегающей
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