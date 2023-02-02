В Тамбовской области планируют повсеместно ликвидировать сельсоветы 0 На этой неделе в районах Тамбовской области повсеместно проходят совещания с участием органов местного самоуправления по обсуждению вопроса перехода к одноуровневой системе, которая подразумевает ликвидацию сельских советов и формирование муниципальных округов.

До конца года должны завершить реконструкцию филармонии 0 Работы по реконструкции филармонии в Тамбове планируют завершить до конца текущего года, - сообщает Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области. В частности, речь идет о внешних и внутренних ремонтных работах, оснащении необходимым оборудованием и благоустройстве прилегающей

50 тамбовчан в 2022 году подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга 0 Совместный проект Почты России с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года. За полтора года Почта России направила добровольцам по всей стране 16 808 наборов для сбора биообразцов, в Тамбовскую область — 66.

Жительница Токарёвки судится с местной птицефабрикой по трудовому спору 0 Тамбовский областной суд в порядке апелляции рассматривает иск жительницы р.п. Токарёвка к местной птицефабрике по трудовому спору.

Прокуратурой защищены права жителей многоквартирного дома 0 Прокуратурой г. Котовска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению жительницы одного из многоквартирных домов города.

В Тамбове в Парке Победы открыли памятник генерал-майору Василию Глазкову 0 В День воинской Славы России - 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Глава региона Максим Егоров принял участие в церемонии открытия памятника генерал-майору Василию Глазкову. Бюст герою установили в Парке Победы областного центра.

В Правительстве Тамбовской области прошли обыски 0 В рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудники УФСБ по Тамбовской области провели обыски и выемки документов в министерстве государственного жилищного, строительного и технического надзора правительства Тамбовской области, а также у и.о. министра Инны Левченко. Заместитель

В библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет вечер китайской поэзии 0 4 февраля в 15:00 Центр «Белый Слон», региональное отделение Общества российско-китайской дружбы и областная библиотека имени Пушкина приглашает всех любителей литературы и Востока на литературный вечер в честь сороковой годовщины со дня смерти китайского поэта и революционера Сяо Саня, известного

Прокуратурой пресечены нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0 Прокуратурой Мичуринского района в ходе проверки выявлены нарушения установленных законодательством сроков размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в деятельности администрации Жидиловского сельсовета.

В Тамбовской области прошли юбилейные Рахманиновские чтения 0 В Тамбовском областном краеведческом музее состоялась Х юбилейная научная конференция (Рахманиновские чтения) «С.В. Рахманинов и Тамбовский край в аспекте развития региональной культуры». Она продолжает цикл мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея

Вступило в силу постановление суда о привлечении депутата за встречу с гражданами 0 Тамбовский областной суд за 4 минуты рассмотрел жалобу депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова на штраф Тамбовского районного суда по ч. 2 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений в рамках режима повышенной готовности), которое выразилось в участии во встрече с жителями

Ветераны войны в Афганистане провели встречу в комнате «Боевой славы» для школьников 0 «Чтобы не забыть, надо помнить, а что бы помнить, надо знать…» - под таким девизом 27 января, прошла экскурсия для учащихся 9 класса МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска по комнате «Боевой Славы».

Председатель Тамбовского областного суда может покинуть пост 0 В феврале председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов может уйти в отставку. На его должность претендует два кандидата его заместители Наталия Босси или Наталия Бурашникова.

Прямая линия с Максимом Егоровым пройдет 15 февраля 0 15 февраля в 18.00 пройдет «Прямая линия с Максимом Егоровым». С 31 января по 15 февраля тамбовчане могут направить вопросы Главе региона.

БК «Тамбов» обыграл подмосковные «Химки» 0 Вчера на баскетбольном матче, который состоялся в СТЦ «Тамбов» наша команда БК «Тамбов» обыграла команду «Химки» из Московской области.

В Тамбовской области ухудшится ситуация на дорогах 0 По информации ГУ МЧС по Тамбовской области в ближайшие часы в нашем регионе ожидается ухудшение погодных условий. В частности ожидается гололед, который сохранится в течение всего дня.

Впервые в Тамбовской области прошли зимние соревнования по дрифту 0 В минувшие выходные на Тамбовщине прошел открытый Кубок области по автомобильному спорту в дисциплине «дрифт». Участников соревнований приветствовал Глава региона Максим Егоров.

Китайские новогодние песни, игры и мифы: тамбовчане отметили праздник Чуньцзе 0 В Тамбове в библиотеке имени Пушкина 28 января прошло масштабное празднование Чуньцзе – Китайского Нового года. Концерт, проведённый в честь этого фестиваля центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и региональным отделением ОРКД, стал крупнейшим в Черноземье: его посетили около 200

Уборка дворов в Тамбове может софинансироваться за счет бюджета 0 Второй год подряд власти Тамбова убеждают горожан в том, что убирать муниципальную землю вокруг многоквартирных домов должны горожане, а не город, поскольку об этом говорит закон.

Мошенники маскируются под потенциальных работодателей 0 В тамбовском отделении Банка России предупредили о новой схеме мошенников – злоумышленники стали рассылать по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на