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На достройку филармонии нужно еще 706 миллионов рублей
Сегодня, 08:57
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Размещен новый тендер на выполнение ремонтных работ здания «Тамбовконцерта» - филармонии в городе Тамбове. Из областного бюджета планируют выделить ещё 706 млн рублей. Напомним, что реконструировать концертный зал пытаются с 2013-го года.
Несколько подрядных организаций пытались выполнить работы, но до настоящего момента они не завершены.
Фото – «ПроТамбов»
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