Тамбовчане интересует, где новые автобусы, купленные за 174 млн рублей 0 Власти Тамбова закупили 12 новых автобусов в прошлом году, однако до сих пор они не были поставлены, следует из данных в карточке контракта в Единой информационной системе «Закупки». Согласно условиям договора, заключенного между комитетом дорожного хозяйства и транспорта и владимирской компанией

За месяц ВИЧ выявили у 12 человек 0 В январе 2024 года Тамбовстат опубликовал предварительные данные о заболеваемости населения в Тамбовской области. В течение месяца было выявлено следующее

С начала года в Тамбовской области ликвидированы сотни хозяйствующих субъектов 0 Один из важных показателей экономической деятельности в регионе - это соотношение создания и ликвидации хозяйствующих субъектов. В январе текущего года в Тамбовской области прекратили свое существование 280 коммерческих организаций. Согласно данным Росстата, наш регион занимает третье место по

Больше 10 лет жители новых микрорайонов Тамбова ждут городскую инфраструктуру 0 Инициативная группа граждан, которые получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в новых микрорайонах Тамбова под названиями «Малиновка» и «Литературный», обратилась к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову. Эти участки были распроданы или

В Тамбовскую область приходит весенняя погода 0 На этой неделе тамбовчан порадует стабильная, сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха будет выше нуля, но ночью сохранятся морозы. В то же время с каждым днем снежный покров будет уменьшаться.

С начала года было демонтировано 120 рекламных конструкций 0 Работа по обнаружению и устранению незаконных рекламных конструкций в Тамбове продолжается. Эти объекты не только портят внешний вид города, но и могут представлять опасность для водителей из-за неправильного размещения или ограничения обзорности дорог. Специалисты комитета градостроительства и

Рабочим строительной компании задолжали почти 1 млн рублей по оплате труда 0 Согласно пресс-релизу Следственного комитета России по Тамбовской области, в период с июля по ноябрь прошлого года одна из строительных компаний в Моршанске не выплачивала своим сотрудникам заработную плату, что привело к образованию задолженности на сумму около 900 тысяч рублей. В результате этого

В Мичуринске прошла очередная встреча поколений 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда уделяло особое внимание военно – патриотической работе с молодежью. В период проведения специальной военной операции эта работа стала проходить еще активнее. Мы

На пороховом заводе произошел пожар: есть пострадавшие 0 Вечером 29 февраля в 19:40 в одноэтажном кирпичном здании порохового завода в Котовске произошел пожар, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

В штабе «Тамбовской земли» прошла лекция «Большая семья – Россия» 0 29 февраля в штабе общественного движения «Тамбовская земля» прошла интерактивная лекция под названием «Большая семья – Россия», где были представлены различные меры поддержки молодых и многодетных семей со стороны государства.

Дорога развалилась из-за бездействия подрядчика в Первомайском округе 0 Прокуратура Первомайского района представила ООО «Тамбовстроймеханизация» на рассмотрение в связи с состоянием автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории муниципалитета. Согласно данным, областная Госавтоинспекция начала административное расследование согласно статье 12.34 КоАП РФ,

РСХБ представил экосистему Своё Российскому союзу сельской молодежи Тамбовской области 0 Представители регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» и Тамбовского филиала Россельхозбанка обсудили вопросы вовлечения сельской молодежи в социально-экономическое развитие сельских территорий, модернизации агропромышленного

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему матросу Фоломкину М.В 0 Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» считает одним из приоритетных направлений в своей работе увековечивание памяти погибших бойцов. Мы понимаем, что своей относительно спокойной жизни население

Количество преступлений в отношении подростков в Тамбове выросло 0 Тамбовская городская Дума провела заседание, на котором был рассмотрен отчёт о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории городского округа Тамбов за 2023 год. Отчёт был представлен муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Глава стройфирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей 0 Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы строительной компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Личность фигуранта и название

Предприниматели поставляли ветеранам в Тамбовской области небезопасные продукты 0 Сотрудники территориального управления Россельхознадзора в Тамбовской области выявили наличие вредных веществ в сыре, масле и твороге, поставляемых в Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Поставщиком указанных продуктов является местный индивидуальный предприниматель Инна Фетисова, с

Сырость и плесень в школе № 1 в Мичуринске обернулась уголовным делом 0 В связи с неблагоприятным состоянием учебного корпуса школы №1 в Мичуринске начато уголовное дело, как сообщает информационный отдел Следственного комитета России по Тамбовской области. Здание расположено на улице Кооперативной.

Россельхозбанк направил на поддержку малого и среднего бизнеса Тамбовской области порядка 5 млрд рублей 0 В Москве состоялся юбилейный – 35-й – съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и нашего региона. Мероприятие помогло обсудить важнейшие аспекты

В Мичуринске открыли мемориальную доску Дмитрию Николаевичу Корякину 0 Вот уже 2 года продолжается специальная военная операция на Украине. Вот уже 2 года наши солдаты проявляют смелость, храбрость, верность своему отечеству! Но ни один локальный конфликт не обходится без жертв! Все, что мы можем сделать для них – сохранить память об их великом подвиге!

Руководителя профкома МичГАУ обвиняют в мошенничестве 0 Прокуратура Мичуринска объявила о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных в качестве материальной помощи студентам.