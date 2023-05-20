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» » Правительство Тамбовской области хочет взять в долг 2,3 млрд рублей

Правительство Тамбовской области хочет взять в долг 2,3 млрд рублей

Сегодня, 08:10
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В Единой информационной системе "Закупки" появилось два новых уведомления о поиске организации, которая будет предоставлять кредитные услуги региону. Минфин Тамбовской области выступает в роли заказчика. Предложения о цене контракта будут приниматься до 24 мая, а результаты электронных аукционов будут объявлены 26 мая.

Правительство Тамбовской области планирует получить два кредита общей суммой более 2,3 миллиарда рублей. Срок действия обеих кредитных линий составит 365 дней. Максимальная процентная ставка, по которой власти региона готовы взять займы, составляет 8,5% годовых. При таких условиях регион будет дополнительно платить почти 197 миллионов рублей в качестве процентов за использование кредитов.

В апреле Минфин уже пытался найти кредитные организации, которые предоставили бы области займ на ту же сумму и под те же условия. Однако ни один банк не проявил интереса к участию в торгах.

На 1 апреля долговая нагрузка Тамбовской области составила более 22 миллиардов рублей, включая 17,5 миллиарда рублей бюджетных кредитов из федерального бюджета и 4,5 миллиарда рублей в виде выпущенных в 2016 и 2017 годах государственных облигаций Тамбовской области. С начала 2023 года объем государственного долга региона увеличился на 1,5 миллиарда рублей.
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Правительство Тамбовской области хочет взять в долг 2,3 млрд рублей

Сегодня, 08:10
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