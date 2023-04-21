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Власти области хотят взять в долг ещё 2,3 миллиарда рублей
Сегодня, 08:36
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Правительство Тамбовской области стремилось взять в кредит общей суммой более 2,3 миллиарда рублей, однако не смогло привлечь ни одного банка на торгах. Четыре заявки на кредит были размещены в Единой информационной системе закупок 12 апреля. Заказчиком услуг по предоставлению кредитов выступает региональное Министерство финансов.
Планируется, что все четыре кредитные линии будут открыты на срок 365 дней. Максимальная процентная ставка, под которую власти региона готовы взять займы, составляет 8,5% годовых. При таких условиях общая сумма дополнительных платежей за пользование кредитами составила бы около 197 миллионов рублей.
По состоянию на 1 апреля, общий объем долговых обязательств Тамбовской области составил более 22 миллиардов рублей, из которых 17,5 миллиарда рублей – это бюджетные кредиты из федеральной казны, а 4,5 миллиарда рублей – государственные облигации Тамбовской области, выпущенные в 2016 и 2017 годах. С начала 2023 года объем государственного долга региона увеличился на 1,5 миллиарда рублей.
Фото: правительство Тамбовской области
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