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Администрация города Тамбова планирует взять в долг почти 1 млрд рублей
4 мая 2021
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17 мая пройдут электронные аукционы на заключение договоров предоставления заемных средств администрации города Тамбова, речь идет о 925 миллионов рублей. Планируют открыть пять кредитных линий на 3 года.
По данным финансового управления Тамбовской области, на 1 апреля объём долга Тамбова составил 2,8 миллиарда рублей. В настоящее время бюджет города испытывает дефицит денежных средств.
Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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