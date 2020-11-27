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Дефицит бюджета города Тамбова превышает 100 млн рублей
Сегодня, 09:01
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На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет Тамбова за счет привлечения дополнительной поддержки в размере 167 млн рублей. При этом сохраняется дефицит бюджета в размере более 100 млн рублей, муниципальный долг достигает практически 3 млрд. рублей.
При этом, по словам председателя комитета финансов администрации Тамбова Александр Жуков, основные параметры бюджета остаются без изменений, размер доходов составляет 7,5 млрд. рублей.
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