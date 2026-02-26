|
В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»
Вчера, 12:00
В музее «Боевой Славы» Мичуринска прошла очередная встреча членов местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» с молодёжью. На этот раз гостями стали учащиеся 9-х классов школы № 18.
Со школьниками пообщались ветераны боевых действий в Афганистане Валерий Дудин и Игорь Хрулёв.
Валерий Николаевич рассказал, что с детства мечтал служить в воздушно-десантных войсках, занимался в парашютной секции и совершил несколько прыжков ещё до армии. В 1980 году он был направлен в Афганистан, служил в 3-м парашютно-десантном батальоне 103-й Витебской гвардейской дивизии. Награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». В своём выступлении он поделился воспоминаниями о службе под Кабулом и в Кандагаре, о трудностях военной жизни и товариществе.
Игорь Михайлович окончил военное училище и прослужил 20 лет в Вооружённых силах СССР и России. Он также выполнял задачи в Афганистане и в период проведения специальной военной операции. После завершения службы занимался подготовкой молодёжи к поступлению в военные учебные заведения. Его сыновья сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО, а дочь Микаэла завершает обучение в Первом Московском кадетском корпусе и готовится к поступлению в военное училище.
Большая часть беседы была посвящена современным событиям. Как отметили организаторы, для многих школьников эта тема особенно близка — у некоторых ребят родственники находятся в зоне СВО.
Перед учащимися также выступила Микаэла Хрулёва — участница двух Парадов Победы на Красной площади. Она рассказала о кадетской жизни, дисциплине, учёбе и планах продолжить военное образование.
Встреча прошла при поддержке регионального отделения Академии военных наук. Председатель организации Владимир Титаренко подчеркнул важность подобных мероприятий:
Наша задача — не только сохранять историческую память, но и формировать у молодёжи чувство ответственности за страну, понимание воинского долга и уважение к тем, кто защищал и защищает Отечество. Такие встречи — важная часть патриотического воспитания, — отметил он.
В завершение мероприятия учителя школы Анна Шатилова и Елена Бобкова поблагодарили ветеранов за содержательный разговор, поздравили их с прошедшим праздником и пожелали здоровья.
