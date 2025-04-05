«Встреча поколений»: в Мичуринске ветераны Афганистана продолжают патриотическое воспитание молодежи Комментариев: 0



Очередная «Встреча поколений» состоялась в комнате Боевой Славы, где учащиеся Глазковского филиала Кочетовской школы встретились с ветеранами боевых действий в Афганистане — подполковником, кавалером ордена Красной Звезды Виктором Шохиным и офицером Игорем Хрулёвым.



Виктор Борисович Шохин прошёл блестящий путь офицера: от Калининградского суворовского училища до Военно-политической академии имени Ленина. Он делился с ребятами не только воспоминаниями о службе, но и важными жизненными уроками. Особое внимание он уделил теме физической подготовки. «Каждый разряд — это пот и кровь. Но именно хорошая физическая форма помогла мне остаться в живых», — отметил он. В условиях высокогорья Афганистана, при нехватке кислорода и больших нагрузках, только закалённые физически солдаты могли выживать и выполнять боевые задачи.



Во время службы в Афганистане Виктор Борисович был военным советником, занимался гуманитарной миссией — помогал местному населению: завозились продукты, одежда, техника, стройматериалы. Он подчеркнул, что война — это не героизм, а тяжёлое испытание, через которое лучше не проходить никому. Детям он пожелал мирного неба и спокойной жизни.



Игорь Михайлович Хрулев рассказал о своей 20-летней службе в ВС СССР и РФ, в том числе в командировках в Афганистане и Украине. Завершив службу, он посвятил себя патриотическому воспитанию подрастающего поколения, считая это делом чести и памяти.



На встрече дети не скрывали интереса к теме. Их волновали не только события прошлых десятилетий, но и текущая повестка — специальная военная операция. В школе уже погибли два выпускника, и эта боль делает разговор особенно живым. Ребята задавали вопросы о вооружении, сравнивали боевые реалии Афганистана и современных конфликтов.



После беседы ветераны провели экскурсию по комнате Боевой Славы, рассказали об экспонатах, показали макеты стрелкового оружия. В завершение встречи они напомнили: здоровье, сила, дух и память о героях — это то, что должно быть в сердце каждого юного гражданина. Виктор Борисович напомнил о важности человеческого внимания: «Встретите ветерана — не проходите мимо, скажите "спасибо"».



Учитель ОБЖ и физкультуры Гололобовской школы С.В. Муратов поблагодарил гостей за содержательный разговор и пригласил их продолжить сотрудничество с учебным заведением.



Реализация подобных мероприятий стала возможна при поддержке главы Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулова, главы города Мичуринска М.В. Харникова и депутата Госдумы А.А. Полякова. Благодаря их помощи «Встречи поколений» стали прочной частью системы воспитания молодёжи на примерах мужества, долга и любви к Родине. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает реализацию своей знаковой просветительской инициативы — цикл мероприятий под названием «Встреча поколений». Это не просто беседы: это живое общение с очевидцами военных событий, чьи судьбы неразрывно связаны с армейской службой и защитой Родины. Особенно актуальными такие встречи стали с началом специальной военной операции, и теперь они проходят еще чаще.Очередная «Встреча поколений» состоялась в комнате Боевой Славы, где учащиеся Глазковского филиала Кочетовской школы встретились с ветеранами боевых действий в Афганистане — подполковником, кавалером ордена Красной Звезды Виктором Шохиным и офицером Игорем Хрулёвым.Виктор Борисович Шохин прошёл блестящий путь офицера: от Калининградского суворовского училища до Военно-политической академии имени Ленина. Он делился с ребятами не только воспоминаниями о службе, но и важными жизненными уроками. Особое внимание он уделил теме физической подготовки. «Каждый разряд — это пот и кровь. Но именно хорошая физическая форма помогла мне остаться в живых», — отметил он. В условиях высокогорья Афганистана, при нехватке кислорода и больших нагрузках, только закалённые физически солдаты могли выживать и выполнять боевые задачи.Во время службы в Афганистане Виктор Борисович был военным советником, занимался гуманитарной миссией — помогал местному населению: завозились продукты, одежда, техника, стройматериалы. Он подчеркнул, что война — это не героизм, а тяжёлое испытание, через которое лучше не проходить никому. Детям он пожелал мирного неба и спокойной жизни.Игорь Михайлович Хрулев рассказал о своей 20-летней службе в ВС СССР и РФ, в том числе в командировках в Афганистане и Украине. Завершив службу, он посвятил себя патриотическому воспитанию подрастающего поколения, считая это делом чести и памяти.На встрече дети не скрывали интереса к теме. Их волновали не только события прошлых десятилетий, но и текущая повестка — специальная военная операция. В школе уже погибли два выпускника, и эта боль делает разговор особенно живым. Ребята задавали вопросы о вооружении, сравнивали боевые реалии Афганистана и современных конфликтов.После беседы ветераны провели экскурсию по комнате Боевой Славы, рассказали об экспонатах, показали макеты стрелкового оружия. В завершение встречи они напомнили: здоровье, сила, дух и память о героях — это то, что должно быть в сердце каждого юного гражданина. Виктор Борисович напомнил о важности человеческого внимания: «Встретите ветерана — не проходите мимо, скажите "спасибо"».Учитель ОБЖ и физкультуры Гололобовской школы С.В. Муратов поблагодарил гостей за содержательный разговор и пригласил их продолжить сотрудничество с учебным заведением.Реализация подобных мероприятий стала возможна при поддержке главы Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулова, главы города Мичуринска М.В. Харникова и депутата Госдумы А.А. Полякова. Благодаря их помощи «Встречи поколений» стали прочной частью системы воспитания молодёжи на примерах мужества, долга и любви к Родине.



