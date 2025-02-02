Ветераны Афганистана провели уроки мужества для молодежи Мичуринска Комментариев: 0



На этой неделе в комнате «Боевой Славы» состоялись две экскурсии. Первая прошла для учащихся 8 класса школы № 7, где перед ребятами выступили ветераны войны в Афганистане — подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников и сержант Андрей Карпинский. Воротников рассказал о своей службе в авиации и героических миссиях, за одну из которых был награждён орденом. Карпинский, служивший связистом в 103-й Витебской дивизии, поделился воспоминаниями о боевых операциях и суровых условиях службы.



Вторая встреча состоялась с учащимися Терского филиала Заворонежской школы и Гололобовского филиала Кочетовской школы. Ветераны боевых действий в Афганистане — подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Бабичев и десантник Валерий Дудин — рассказали ребятам о своей службе. Бабичев, спасавший жизни раненых бойцов, дважды получал серьёзные ранения. Дудин, служивший в Кандагаре, был награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».



Обе встречи вызвали живой интерес у школьников. Они задавали вопросы о военной службе, оружии и разнице между боевыми действиями прошлого и настоящего. Особое внимание привлекли экспонаты комнаты «Боевой Славы». Ветеранов пригласили в школы для дальнейших встреч.



Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана выразило благодарность главе Мичуринска Михаилу Харникову, главе Мичуринского МО Геннадию Хубулову и депутату Госдумы Андрею Полякову за поддержку военно-патриотической работы в регионе. К 3-й годовщине начала специальной военной операции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активизировало военно-патриотическую работу с молодежью. Члены организации проводят встречи со школьниками и студентами, организуют экскурсии в комнате «Боевой Славы» и проводят уроки мужества в учебных заведениях Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.На этой неделе в комнате «Боевой Славы» состоялись две экскурсии. Первая прошла для учащихся 8 класса школы № 7, где перед ребятами выступили ветераны войны в Афганистане — подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников и сержант Андрей Карпинский. Воротников рассказал о своей службе в авиации и героических миссиях, за одну из которых был награждён орденом. Карпинский, служивший связистом в 103-й Витебской дивизии, поделился воспоминаниями о боевых операциях и суровых условиях службы.Вторая встреча состоялась с учащимися Терского филиала Заворонежской школы и Гололобовского филиала Кочетовской школы. Ветераны боевых действий в Афганистане — подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Бабичев и десантник Валерий Дудин — рассказали ребятам о своей службе. Бабичев, спасавший жизни раненых бойцов, дважды получал серьёзные ранения. Дудин, служивший в Кандагаре, был награждён медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».Обе встречи вызвали живой интерес у школьников. Они задавали вопросы о военной службе, оружии и разнице между боевыми действиями прошлого и настоящего. Особое внимание привлекли экспонаты комнаты «Боевой Славы». Ветеранов пригласили в школы для дальнейших встреч.Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана выразило благодарность главе Мичуринска Михаилу Харникову, главе Мичуринского МО Геннадию Хубулову и депутату Госдумы Андрею Полякову за поддержку военно-патриотической работы в регионе.



