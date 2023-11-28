Очередная встреча поколений прошла в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске Комментариев: 0



Очередная встреча со школьниками 9 класса МБДОУ СОШ № 18 состоялась в музейной комнате «Боевой Славы». Провели ее ветераны боевых действий в Афганистане - подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, летчик Воротников В.М. и воин – пограничник Савенков В.М.



Виктор Михайлович и Владимир Михайлович рассказали детям о своем боевом прошлом, о своих товарищах. Война – это тоже жизнь, в ней есть место и трагическим и комическим ситуациям. Одно вне сомнения – война – это страшно, тяжело, но неизбежно. В нашей истории нет поколения, которое избежало бы каких-либо вооруженных конфликтов, а потому мы должны быть готовы в любой момент и в плане вооружения, и в плане физической и психологической подготовки.



Ребята задавали ветеранам много вопросов, интересовались прошлым солдат и просили провести аналогию с современными событиями.

Виктор Михайлович и Владимир Михайлович провели экскурсию по музейной комнате, рассказали о других ветеранах, их подвигах и жизненных судьбах. Особое внимание уделили стенду с погибшими в СВО воинами.



Беседа прошла живо и интересно.



Староста класса Корнилов Даниил поблагодарил ветеранов: «Спасибо большое за проведенную экскурсию, интересную информацию и добрые, поучительные слова! Мы будем стараться не подвести вас и оправдать ваши ожидания! Надеемся на новую встречу!».



Российский Союз ветеранов Афганистана Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже третье десятилетие ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Исторические события последних 1,5 лет показали, что военные конфликты могут начаться в любой момент и, несомненно, важно, что бы общество было готово к ним. Наша ветеранская организация стремится к тому, что бы для молодежи вопрос защиты Родины для парней и девушек был таким же важным, как в свое время для ветеранов ВОВ, Афганистана и других локальных конфликтов.Очередная встреча со школьниками 9 класса МБДОУ СОШ № 18 состоялась в музейной комнате «Боевой Славы». Провели ее ветераны боевых действий в Афганистане - подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, летчик Воротников В.М. и воин – пограничник Савенков В.М.Виктор Михайлович и Владимир Михайлович рассказали детям о своем боевом прошлом, о своих товарищах. Война – это тоже жизнь, в ней есть место и трагическим и комическим ситуациям. Одно вне сомнения – война – это страшно, тяжело, но неизбежно. В нашей истории нет поколения, которое избежало бы каких-либо вооруженных конфликтов, а потому мы должны быть готовы в любой момент и в плане вооружения, и в плане физической и психологической подготовки.Ребята задавали ветеранам много вопросов, интересовались прошлым солдат и просили провести аналогию с современными событиями.Виктор Михайлович и Владимир Михайлович провели экскурсию по музейной комнате, рассказали о других ветеранах, их подвигах и жизненных судьбах. Особое внимание уделили стенду с погибшими в СВО воинами.Беседа прошла живо и интересно.Староста класса Корнилов Даниил поблагодарил ветеранов: «Спасибо большое за проведенную экскурсию, интересную информацию и добрые, поучительные слова! Мы будем стараться не подвести вас и оправдать ваши ожидания! Надеемся на новую встречу!».Российский Союз ветеранов Афганистана



