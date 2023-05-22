Российский Союз ветеранов Афганистана провел встречу со студентами Комментариев: 0



Очередную встречу со студентами 1 курса Социально – педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по направлению «История» провели ветераны боевых действий в Афганистане – Шохин Виктор Борисович и Воробьев Сергей Алексеевич.



Виктор Борисович в ноябре 1987 года был назначен исполняющим обязанности военного советника замполита 45-го пехотного полка. Главная задача, стоящая перед советниками, состояла в оказании помощи в подготовке афганских подразделений к ведению боевых действий.



Виктор Борисович рассказал о своей службе, о трудностях и сложностях, с которыми пришлось столкнуться в Афганистане и особенно отметил, что на 80% выжить в подобных погодных условиях ему позволила физическая подготовка, полученная в суворовском военном училище. Он посоветовал ребятам особенное внимание уделять спорту, здоровью, ну и, конечно, учебе. Наша страна, по словам Виктора Борисовича, всегда была и будет желанной добычей для наших врагов, а потому всегда нужно быть готовым встать на защиту интересов страны и народа.



Сергей Алексеевич служил в Афганистане с 1985 по 1987 гг. в отдельной роте специального назначения № 459, главной задачей которой была разведка, захват пленных, уничтожение моджахедов и полевых командиров, захват караванов.



Сергей Алексеевич рассказал о своей службе, о боевых товарищах. Он уточнил, что в современном мире инновационных технологий очень важно быть подготовленным как физически, так и умственно. А потому необходимо хорошо учиться, постоянно повышать уровень знаний, что бы в любой момент быть готовым отразить нападки врагов.



Беседа прошла на одном дыхании – живо и интересно. Ребята задавали много вопросов, а ветераны с удовольствием отвечали на них.



После беседы ветераны провели экскурсию по комнате «Боевой Славы», рассказали о некоторых экспонатах.



Староста группы 1 курса Социально – педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по направлению «История» Мячина Алина Эдуардовна: «Огромное спасибо организации и ветеранам за проведение этой встречи. Было очень интересно и занимательно. Для нас, как будущих историков, большая честь познакомиться и пообщаться с теми, кто творил историю. Опыт ветеранов, их рассказы – бесценны для нас!»



Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Военно – патриотическая работа с молодежью была и остается приоритетным направлением в деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Мы регулярно проводим встречи с ветеранами и очень надеемся, что их опыт и наставления окажутся полезными для подрастающего поколения.Очередную встречу со студентами 1 курса Социально – педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по направлению «История» провели ветераны боевых действий в Афганистане – Шохин Виктор Борисович и Воробьев Сергей Алексеевич.Виктор Борисович в ноябре 1987 года был назначен исполняющим обязанности военного советника замполита 45-го пехотного полка. Главная задача, стоящая перед советниками, состояла в оказании помощи в подготовке афганских подразделений к ведению боевых действий.Виктор Борисович рассказал о своей службе, о трудностях и сложностях, с которыми пришлось столкнуться в Афганистане и особенно отметил, что на 80% выжить в подобных погодных условиях ему позволила физическая подготовка, полученная в суворовском военном училище. Он посоветовал ребятам особенное внимание уделять спорту, здоровью, ну и, конечно, учебе. Наша страна, по словам Виктора Борисовича, всегда была и будет желанной добычей для наших врагов, а потому всегда нужно быть готовым встать на защиту интересов страны и народа.Сергей Алексеевич служил в Афганистане с 1985 по 1987 гг. в отдельной роте специального назначения № 459, главной задачей которой была разведка, захват пленных, уничтожение моджахедов и полевых командиров, захват караванов.Сергей Алексеевич рассказал о своей службе, о боевых товарищах. Он уточнил, что в современном мире инновационных технологий очень важно быть подготовленным как физически, так и умственно. А потому необходимо хорошо учиться, постоянно повышать уровень знаний, что бы в любой момент быть готовым отразить нападки врагов.Беседа прошла на одном дыхании – живо и интересно. Ребята задавали много вопросов, а ветераны с удовольствием отвечали на них.После беседы ветераны провели экскурсию по комнате «Боевой Славы», рассказали о некоторых экспонатах.Староста группы 1 курса Социально – педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по направлению «История» Мячина Алина Эдуардовна: «Огромное спасибо организации и ветеранам за проведение этой встречи. Было очень интересно и занимательно. Для нас, как будущих историков, большая честь познакомиться и пообщаться с теми, кто творил историю. Опыт ветеранов, их рассказы – бесценны для нас!»Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»



