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Российский Союз ветеранов Афганистана провел встречу со студентами
Вчера, 11:43
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Военно – патриотическая работа с молодежью была и остается приоритетным направлением в деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Мы регулярно проводим встречи с ветеранами и очень надеемся, что их опыт и наставления окажутся полезными для подрастающего поколения.
Очередную встречу со студентами 1 курса Социально – педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по направлению «История» провели ветераны боевых действий в Афганистане – Шохин Виктор Борисович и Воробьев Сергей Алексеевич.
Виктор Борисович в ноябре 1987 года был назначен исполняющим обязанности военного советника замполита 45-го пехотного полка. Главная задача, стоящая перед советниками, состояла в оказании помощи в подготовке афганских подразделений к ведению боевых действий.
Виктор Борисович рассказал о своей службе, о трудностях и сложностях, с которыми пришлось столкнуться в Афганистане и особенно отметил, что на 80% выжить в подобных погодных условиях ему позволила физическая подготовка, полученная в суворовском военном училище. Он посоветовал ребятам особенное внимание уделять спорту, здоровью, ну и, конечно, учебе. Наша страна, по словам Виктора Борисовича, всегда была и будет желанной добычей для наших врагов, а потому всегда нужно быть готовым встать на защиту интересов страны и народа.
Сергей Алексеевич служил в Афганистане с 1985 по 1987 гг. в отдельной роте специального назначения № 459, главной задачей которой была разведка, захват пленных, уничтожение моджахедов и полевых командиров, захват караванов.
Сергей Алексеевич рассказал о своей службе, о боевых товарищах. Он уточнил, что в современном мире инновационных технологий очень важно быть подготовленным как физически, так и умственно. А потому необходимо хорошо учиться, постоянно повышать уровень знаний, что бы в любой момент быть готовым отразить нападки врагов.
Беседа прошла на одном дыхании – живо и интересно. Ребята задавали много вопросов, а ветераны с удовольствием отвечали на них.
После беседы ветераны провели экскурсию по комнате «Боевой Славы», рассказали о некоторых экспонатах.
Староста группы 1 курса Социально – педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по направлению «История» Мячина Алина Эдуардовна: «Огромное спасибо организации и ветеранам за проведение этой встречи. Было очень интересно и занимательно. Для нас, как будущих историков, большая честь познакомиться и пообщаться с теми, кто творил историю. Опыт ветеранов, их рассказы – бесценны для нас!»
Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
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