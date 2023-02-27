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В Мичуринске состоялась встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками

Сегодня, 17:58
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В Мичуринске состоялась встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками27 февраля 2023 г. в Мичуринске состоялась очередная встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками 8-х классов МБОУ СОШ №18. На этот раз экскурсию и беседу провели Воротников Виктор Михайлович (подполковник, кавалер ордена Красной Звезды) и Воробьев Сергей Алексеевич (рядовой, участник боевых действий в ДРА).

По традиции, встреча началась с беседы. Ветераны рассказали о своей службе, о страшных и курьезных моментах, о своих сослуживцах и их подвигах, о причинах начала Афганской войны. Не обошли стороной и специальную военную операцию, объяснили школьникам, почему во все времена мужчины должны быть готовы встать на защиту нашей страны.

Виктор Михайлович рассказал учащимся о том, что еще в 9 классе принял решение связать свою жизнь с авиацией. Первый раз поднялся в небо на кукурузнике, совершил 368 прыжков с парашютом, закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, летал на Л29, Ил-28, Ту-16, Ту-95, Ту-134 и Ан-26. В Афганистане служил год. Приходилось выполнять различные цели: перевозили грузы, перебрасывали военных, забирали раненых, сбрасывали светящиеся авиабомбы над территорией боевых действий и т.д.

- В 70-х гг. в США появились крылатые ракеты, снабженные автопилотом. Задается определенная цель и ракета следует ей. Если она встречает препятствие, она огибает его и продолжает следовать цели. Подобные ракеты были способны летать на очень низкой высоте, и сбить их было практически невозможно. США разместили эти ракеты в Европе и собирались разместить их и на востоке, в Афганистане. Мы не могли этого допустить, потому было принято решение о вводе советских войск в Афганистан. Так мы попали в эту чужую, неизвестную нам страну. Свою службу мы воспринимали как тяжелую, кровавую, но необходимую работу. Страшно не было. Мы – профессиональные военные, знали, на что шли. Я боялся только одного – попасть в плен. С пленными обращались очень жестоко, пытали и мученически убивали. Поэтому мы всегда носили с собой две гранаты, что бы подорвать себя, но не попасть в плен.
Мы отстаивали свои границы, интересы своей страны, мы воевали с чужим народом. Сейчас совсем иное дело. Большая часть Украины – наша земля, на которой живут наши жители. Нынешняя война страшна, ведь эта спровоцированная США война – это война братских народов. У нас общее прошлое, схожий менталитет, а потому нам очень сложно там. Кроме того, мы вынуждены были остановиться, потому что столкнулись с местным, мирным населением. Русский народ всегда был гуманным и милосердным, мы не можем убивать ни в чем не повинных жителей.

Наша история показывает, что Россия во все времена была лакомым куском для запада и США, а потому каждому поколению так или иначе приходится защищать нашу Родину. Ваше поколение – не исключение. И я очень надеюсь, что уже сейчас вы понимаете это, и сделаете все возможное, что бы и дальше наша самобытная и удивительная страна процветала!

Сергей Алексеевич служил в Афганистане с 1985 по 1987 гг. в отдельной роте специального назначения № 459. Главной задачей роты была разведка, захват пленных, уничтожение мародеров и полевых командиров, захват караванов.

- США положили глаз на нашу страну уже давно. Это связано с огромной территорией России и с ее ресурсами. США обложили границы страны со стороны Европы, а в конце 70-х стали активно размещать свои ракеты на востоке. Мы вынуждены были ввести свои войска в Афганистан, что бы защитить свои границы и остановить поставки оружия и наркотиков в нашу страну.

Мы, не сомневаясь, встали на защиту своей страны. Нам было намного проще, чем вам. По телевидению показывали советские фильмы, многие из которых были про войну. Наше поколение было читающим, опять же много произведений было посвящено Великой Отечественной войне. Наш патриотизм воспитывался также на рассказах наших отцов и дедов о ВОВ. Кроме того, мы не сталкивались с тем потоком лживой, развращающей информации, с которым вы соприкасаетесь в интернете сейчас.

Вам сложнее еще и потому, что современная война – это высокотехнологичная война. Нужно обладать высоким уровнем знаний в разных областях, что бы одержать победу в этой войне. Нужно быть подготовленным морально и физически. И эту подготовку необходимо начинать уже сейчас, выбирать профессию, постигать науки, заниматься спортом!

В Мичуринске состоялась встреча ветеранов войны в Афганистане со школьникамиПосле беседы ветераны провели экскурсию по музейной комнате «Боевой Славы», рассказали о представленных экспонатах и ответили на вопросы школьников. Живо и интересно прошла встреча двух поколений!

«Большое Вам спасибо за сегодняшнее мероприятие. Мы благодарны Вам за то, что Вы сделали для нас и продолжаете делать, воспитывая подрастающее поколение! Вы – живой пример тех давних событий!», - Фролова Екатерина Сергеевна (учитель биологии, классный руководитель 8«В» класса МБОУ СОШ №18).

«Большое спасибо за Ваши рассказы, за Ваш подвиг! Мы постараемся быть достойными членами общества, пронести память о тех событиях», - Григоревская Елизавета (ученица 8«В» класса МБОУ СОШ №18).

«Огромное спасибо за эту беседу. Она была интересной и познавательной. Мы с детьми узнали много нового. Надеемся на новые встречи и приглашаем Вас к нам в гости!», - Ватагина Роза Насибулловна (учитель физической культуры МБОУ СОШ №18).
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