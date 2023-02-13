В железнодорожном колледже прошло памятное мероприятие посвящённый погибшему в ходе СВО Комментариев: 0



Наше поколение выросло на подвигах наших отцов, а их поколение – на подвигах дедов и прадедов. Специальная военная операция рождает новых героев, увы, и тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо над головой. В ТОГБПОУ "Железнодорожном колледже имени В.М.Баранова" прошёл Урок Памяти, посвящённый погибшему при исполнении служебного воинского долга в спецоперации на Украине выпускнику колледжа Гераськову Илье Владимировичу. Илья Гераськов был открытым и добрым парнем, надежным товарищем. Он сознательно хотел стать военным и прилагал все усилия для исполнения своей мечты!



На этой встрече присутствовали ветераны войны в Афганистане Бабичев Юрий Николаевич и Воробьев Сергей Алексеевич. Ветераны рассказали ребятам о своей службе, о своих товарищах, их подвигах и судьбах. Естественно, не обошли стороной и специальную военную операцию на Украине. Юрий Николаевич и Сергей Алексеевич обратили внимание на то, что современные условия делают службу в армии, защиту своей Родины особенно важными сейчас. Изменилось время, изменились люди, но мирное небо, как и раньше, - самое важное для всех людей! Еще совсем недавно мы говорили о военных событиях в прошедшем времени, еще совсем недавно рассказы ветеранов войн казались почти фантастическими и нереальными. Но события последнего года заставили нас вновь вспомнить о том, что наша страна и сегодня нуждается в своих верных сыновьях, надежных защитниках Родины!Наше поколение выросло на подвигах наших отцов, а их поколение – на подвигах дедов и прадедов. Специальная военная операция рождает новых героев, увы, и тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо над головой. В ТОГБПОУ "Железнодорожном колледже имени В.М.Баранова" прошёл Урок Памяти, посвящённый погибшему при исполнении служебного воинского долга в спецоперации на Украине выпускнику колледжа Гераськову Илье Владимировичу. Илья Гераськов был открытым и добрым парнем, надежным товарищем. Он сознательно хотел стать военным и прилагал все усилия для исполнения своей мечты!На этой встрече присутствовали ветераны войны в Афганистане Бабичев Юрий Николаевич и Воробьев Сергей Алексеевич. Ветераны рассказали ребятам о своей службе, о своих товарищах, их подвигах и судьбах. Естественно, не обошли стороной и специальную военную операцию на Украине. Юрий Николаевич и Сергей Алексеевич обратили внимание на то, что современные условия делают службу в армии, защиту своей Родины особенно важными сейчас. Изменилось время, изменились люди, но мирное небо, как и раньше, - самое важное для всех людей!



