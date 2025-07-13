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«Вишневарово» вновь объединило гурманов
Вчера, 09:53
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В субботу, 12 июля, город Уварово снова стал гастрономическим центром Тамбовщины — здесь прошёл IX Открытый летний фестиваль «Вишневарово», ставший настоящим праздником вкуса, веселья и душевного настроения. Местные улицы наполнились ароматами свежесваренного варенья, звуками музыки, добрыми шутками и радушием, которое традиционно сопровождает это летнее событие.
Центральным моментом программы стал конкурс «Бабушкино вишнёвое варенье», где фантазии кулинаров не было границ. Более 60 уникальных рецептов представили участники от двадцати городских учреждений: школ, детских садов, библиотек, кадетского корпуса и социальных организаций. Варенье с косточками и без, с мятой, лимоном и даже с перцем — гости могли попробовать пряное, классическое, «царское» и даже ностальгическое «По-Брежневски».
Сотрудники Уваровского политехнического колледжа охотно приглашали гостей: «Наше первое варенье — “Мятный восторг”. Оно дарит наслаждение, вкус сладкий и свежий — попробуйте ложку!» — заманивали они прохожих с улыбкой.
Помимо варенья, на фестивале было множество угощений: вишнёвые пироги, печенье в форме ягод, торты и другие сладости. Особое внимание привлекла уютная кухня «Семейный очаг», организованная жителями Уваровского дома-интерната. Здесь гостей встречали не только угощением, но и теплом, заботой и домашним уютом, который стал одной из самых трогательных частей фестиваля.
Фото: Елена Уварова ТОП 68
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