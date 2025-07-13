Памяти героя: в Мичуринске появился баннер, посвящённый Александру Борисову 0 Тамбовская земля всегда славилась своими героями — людьми, посвятившими жизнь служению Родине как в мирное, так и в военное время. Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении многих лет ведёт активную

«Вишневарово» вновь объединило гурманов 0 В субботу, 12 июля, город Уварово снова стал гастрономическим центром Тамбовщины — здесь прошёл IX Открытый летний фестиваль «Вишневарово», ставший настоящим праздником вкуса, веселья и душевного настроения. Местные улицы наполнились ароматами свежесваренного варенья, звуками музыки, добрыми

Школа-долгострой в Тамбове вновь выставлена на торги 0 Администрация Тамбова в седьмой раз попытается продать недостроенное здание школы на улице Чкалова. Муниципальный объект вновь выставлен на аукцион, и на этот раз его начальная цена снижена до 33 миллионов рублей — почти на 4 миллиона меньше, чем при предыдущей попытке. Приём заявок от

14 июля в Тамбове отключат горячую воду на нескольких улицах из-за гидроиспытаний 0 В понедельник, 14 июля, в Тамбове временно прекратят подачу горячей воды в ряде жилых домов. Как сообщили в администрации города, отключение связано с проведением гидравлических испытаний, необходимых для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Экс-директор лесхоза в Жердевском округе получил условный срок за незаконную рубку леса на 4,6 млн рублей 0 В Тамбовской области суд признал бывшего руководителя одного из лесхозов Жердевского округа виновным в незаконной вырубке деревьев и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация Тамбова требует освободить землю на улице Бориса Фёдорова 0 В Тамбове продолжается кампания по ликвидации незаконных построек. Очередным объектом внимания администрации стали металлические гаражи, установленные у домов № 1А, № 1, № 3 и № 5 по улице Бориса Фёдорова. Городские власти обратились к их владельцам с требованием срочно

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года 0 На улице Советской в посёлке Покрово-Пригородное сложилась критическая ситуация с водоснабжением: местные жители десятилетиями пользуются водой, непригодной для питья. Инфраструктура не обновлялась с 1965 года, и изношенные трубы стали источником серьёзных проблем.

Прокуратура выявила серьёзные дефекты на дорогах Мичуринского округа 0 Прокуратура Мичуринского района провела проверку состояния автомобильных дорог на территории муниципального округа и зафиксировала многочисленные нарушения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дороги оказались в ненадлежащем состоянии и представляют угрозу для безопасности движения.

В Тамбове демонтируют Замятинский мост из-за аварийной просадки 0 Власти Тамбова приняли решение о демонтаже пешеходного Замятинского моста через реку Студенец в связи с выявленной просадкой конструкции. Соответствующее решение было озвучено на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сроки ремонта канализационного коллектора в центре Тамбова вновь сдвинулись 0 Аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в районе пересечения улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове продолжаются, несмотря на ранее озвученные планы закончить их к 8 июля. По информации от компании «РКС-Тамбов», новая предполагаемая дата завершения — понедельник, 14 июля.

На улице Гастелло в Тамбове произошёл пожар в надворных постройках 0 Вечером 10 июля на улице Гастелло в Тамбове вспыхнул пожар, охвативший надворные постройки. К месту происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание.

Экс-директора тамбовской дорожной компании будут судить за хищение асфальта на 2,5 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области направила в суд дело против бывшего генерального директора ООО «СМУ», которого обвиняют в хищении асфальтового гранулята на сумму более 2,5 миллиона рублей. Обвинительное заключение утверждено, материалы переданы в Октябрьский районный суд Тамбова.

Тамбовские "Новые люди" превратили подачу документов в яркое эмоциональное зрелище 0 Сегодня наши журналисты стали свидетелями редкого зрелища, которое развернулось у здания избирательной комиссии Тамбова. Партия "Новые люди" подавала документы кандидатов в городскую думу под живую музыку баяна, с песнями, танцами и воздушными шарами. Около 20 человек в ярких футболках партийных

Производственную площадку «Первомайскхиммаша» в Тамбовской области выставили на торги за 273 млн рублей 0 В Тамбовской области на открытые торги выставлен имущественный комплекс предприятия «Первомайскхиммаш», расположенный в рабочем посёлке Первомайский. Начальная цена объекта составляет 273 миллиона рублей. Приём заявок продлится с 8 июля по 13 августа, а сам аукцион состоится 15 августа. Для участия

В Жердевке торжественно открылся новый офис Россельхозбанка 0 8 июля в Жердевке прошло официальное открытие нового офиса Россельхозбанка по адресу ул. Первомайская, д. 131. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Виктор Иванов, заместитель министра сельского хозяйства Тамбовской

Апелляционный суд поддержал Тамбовскую администрацию в споре с «Россетями» 0 Восьмого июля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Россети Центр» в удовлетворении жалобы на концессионное соглашение между администрацией Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети». Решение предыдущей инстанции, которая не увидела нарушений в передаче городских

На Карла Маркса снова провал: сроки ремонта канализации в Тамбове вновь сорваны 0 Открытие движения по улице Карла Маркса в Тамбове, где с начала лета ведутся работы по восстановлению аварийного участка канализационного коллектора, снова отложено. Причиной стало новое обрушение дорожного полотна, произошедшее как раз накануне планируемого завершения ремонта — 7 июля.

Жильцы дома на Совхозном 1а просят спасти их от антисанитарии 0 Жители пятиэтажного дома по адресу переулок Совхозный, 1а оказались в эпицентре коммунального коллапса: в их квартирах уже неделю стоит стойкий запах канализационных стоков, а подвальное помещение затоплено нечистотами. Несмотря на многочисленные обращения в аварийные службы и управляющую компанию,

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание 0 1 июля в Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий — дате, которая хоть и не закреплена на официальном уровне, но с каждым годом объединяет всё больше граждан, неравнодушных к подвигу защитников Отечества. В этот день жители города и округа отдали дань

Глава Моршанска попал под критику врио главы области Евгения Первышова 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании выразил недовольство работой главы Моршанска Романа Поленкова, отметив многочисленные недоработки местных властей. По его словам, «поторопились с кадровыми решениями».