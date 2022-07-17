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» » В Уварово прошел гастрономический фестиваль «Вишневарово»

В Уварово прошел гастрономический фестиваль «Вишневарово»

Вчера, 10:26
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В Уварово прошел гастрономический фестиваль «Вишневарово»16 и 17 июля в Уварово проходил гастрономический фестиваль «Вишневарово». В этот раз на фестивале впервые прошел «Вишнёвый марафон» с карнавалом и выступлениями творческих коллективов Тамбовской области, других субъектов страны и Беларуси.

Отдельный блок мероприятий был посвящен мастер-классам по приготовлению кулинарных изысков из вишни.

Двухдневное захватывающее действо ежегодно привлекает в Уварово тысячи гостей и участников.

Завершился праздник музыкальным концертом и салютом «Вишнёвый бум».

Фото - администрации региона
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