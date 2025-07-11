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14 июля в Тамбове отключат горячую воду на нескольких улицах из-за гидроиспытаний
Сегодня, 08:36
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В понедельник, 14 июля, в Тамбове временно прекратят подачу горячей воды в ряде жилых домов. Как сообщили в администрации города, отключение связано с проведением гидравлических испытаний, необходимых для подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Без горячего водоснабжения на время работ останутся жители следующих адресов: дома 142 корп. 1, 2, 3 по ул. Мичуринской; здания по ул. Сабуровской — 2а корп. 1, 2, 3, 4, а также 2б, 2в, 1б и 1б корп. 1, 2, 3, 4; ул. Селезневская — 2б корп. 2, 3, 4, 5; и дома на ул. Магистральной — 39 корп. 1, 2, 3, 4, 5, а также 41 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Администрация просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам и напоминает, что подобные работы проводятся для обеспечения надёжной работы теплосетей зимой.
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