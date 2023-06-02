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На севере Тамбова со следующей неделе отключат горячую воду
Сегодня, 08:13
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На следующей неделе будет ограничена подача горячей воды в несколько жилых домов в северной части областного центра. Причиной прекращения горячего водоснабжения являются гидравлические испытания теплосетей, которые проводятся ежегодно.
По информации компании "Квадра", первый этап испытаний затронет жилые дома, расположенные по следующим адресам:
Магистральная 1, 3, 3а, 5; 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19; 25, 27, 29, 31; 33 к.1, 2, 33а, 37, 37а;
Мичуринская 195, 205, 205а, 205б, 205г, 205д;
К. Маркса 442а, 444;
Рылеева 79, 79а, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б;
Чичерина 62, 62а, 62б, 62в.
Прекращение подачи горячей воды в указанных домах продлится с 5 по 11 июня.
Фото: Юлия Новикова (ТОП68)
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